Estos autos en Edomex deben verificar antes del 30 de junio o tendrán multa de $3,519

Para decenas de automovilistas del Estado de México, el tiempo para cumplir con la verificación vehicular comienza a agotarse. Y es que según el calendario oficial, quienes tienen vehículos con engomado azul tienen hasta este mes para llevar a cabo el proceso.

De acuerdo con autoridades estatales, quienes incumplan con esta obligación puede derivar en una multa que supera los 3,000 pesos.

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¿Qué autos deben verificar antes del 30 de junio en Edomex?

De acuerdo con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2026, los vehículos que deben cumplir con el trámite durante mayo y junio, siendo la fecha límite el 30 de junio, son los que tienen:

Engomado azul

Terminación de placa 9 o 0

Para llevar a cabo el proceso, y antes de acudir a un Centro de Verificación Vehicular, los automovilistas deben generar previamente una cita en la plataforma oficial: citaverificacion.edomex.gob.mx.

Este paso también permite revisar en bases oficiales que el vehículo esté al corriente en obligaciones como

tenencia

placas vigentes

multas de tránsito.

🚗📅 Consulta el calendario de Verificación Vehicular 2026. Revisa cuándo te toca según tu engomado, evita multas y contribuye a un aire más limpio. 🌬️♻️#ElPoderDeServir #VerificaciónEdoMéx2026 pic.twitter.com/4UWn1vykp1 — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 30, 2026

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex?

El costo depende del tipo de constancia u holograma que se emita después de la prueba de emisiones contaminantes. Para 2026, las tarifas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización.

Los costos son:

Holograma 00: 10.20 UMA, equivalente a $1,197

Holograma 0: 5.20 UMA, equivalente a $610

Holograma 1 y 2: 4 UMA, equivalente a $469

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en Edomex?

Según autoridades estatales, los autos que no cumplan dentro del periodo correspondiente deberán pagar la multa por verificación vehicular extemporánea.

La multa es de 30 UMAs, por lo que a partir del valor vigente de 2026, esto equivale a $3,519.30 pesos.

Después de cubrir la sanción, el automovilista deberá agendar una cita para presentar el vehículo en el verificentro correspondiente y completar el trámite.

¿Qué documentos piden para verificar en Edomex?

Los documentos pueden variar según la situación del vehículo, pero en general los automovilistas deben presentar comprobantes básicos para acreditar la unidad y su verificación anterior.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Tarjeta de circulación vigente

Constancia de verificación vehicular anterior

Constancia de rechazo, en caso de haberla recibido

Formato Universal de Pago y comprobante, si hubo multa por verificación extemporánea

¿Para qué sirve la verificación vehicular?

La verificación vehicular permite medir los niveles de emisiones contaminantes que salen del escape de los autos en circulación. Si la unidad supera los límites permitidos, puede requerir afinación, reparación o una nueva revisión.

Además de evitar multas y mantener vigente el holograma, este trámite forma parte de las medidas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México para prevenir y reducir contaminantes en la atmósfera.

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