Ya está abierto en Veracruz el registro para becas de hasta $3,000 pesos para estudiantes de todos los niveles: fecha límite y requisitos para aplicar

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ya abrió el registro para los Estímulos Educativos 2026, dirigidos a estudiantes de primaria, a partir de segundo grado, secundaria, Técnico Superior Universitario (TSU) y licenciatura. Los apoyos van de mil 500 a 3 mil pesos, según la modalidad.

El trámite es gratuito y se realiza en línea mediante el Sistema Estatal de Becas, siendo la fecha límite el día 6 de septiembre. Sin embargo, completar la solicitud no garantiza recibir el estímulo, pues cada expediente será revisado y la asignación dependerá del cumplimiento de los requisitos, los criterios de selección y el presupuesto disponible.

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¿Quiénes pueden solicitar los Estímulos Educativos 2026?

De acuerdo con la convocatoria de la SEV, existen cuatro opciones de participación. Cada una contempla un pago único y solicita un promedio mínimo:

Pueblos originarios y comunidades indígenas

Apoyo: $ 1,500 pesos

$ 1,500 pesos

Niveles: primaria, desde segundo grado; secundaria; TSU y licenciatura

primaria, desde segundo grado; secundaria; TSU y licenciatura

Requisitos: promedio mínimo de 7.0 y no tener materias reprobadas

promedio mínimo de 7.0 y no tener materias reprobadas Estudiantes por promedio

Apoyo: $2,000 pesos

$2,000 pesos

Niveles: primaria, a partir de segundo grado, y secundaria

primaria, a partir de segundo grado, y secundaria

Requisitos: promedio mínimo de 9.0 y no tener materias reprobadas

promedio mínimo de 9.0 y no tener materias reprobadas Mérito deportivo

Apoyo: $2,000 pesos.

$2,000 pesos.

Niveles: primaria y secundaria

primaria y secundaria

Requisitos: promedio mínimo de 8.0, no tener materias reprobadas y acreditar participación deportiva estatal o nacional

promedio mínimo de 8.0, no tener materias reprobadas y acreditar participación deportiva estatal o nacional Excelencia de nivel superior

Apoyo: $3,000 pesos

$3,000 pesos

Niveles: TSU y licenciatura

TSU y licenciatura

Requisitos: promedio mínimo de 9.0, haber concluido al menos el primer periodo escolar, no haber egresado y no contar con materias reprobadas ni evaluaciones extraordinarias, especiales, de regularización o segunda oportunidad.

Los estímulos están dirigidos a estudiantes inscritos en instituciones públicas y se entregarán por una sola ocasión.

¿Qué documentos necesitas para solicitar el apoyo?

La persona aspirante mayor de edad o, en el caso de menores, su madre, padre, tutora o tutor deberá digitalizar y presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente , como INE o pasaporte

, como INE o pasaporte Solicitud del estímulo generada en el sistema

generada en el sistema Constancia de tutoría, cuando el menor esté representado por alguien distinto de su madre o padre

La solicitud deberá imprimirse, firmarse con tinta azul o negra y escanearse, ya que no se aceptarán firmas digitales.

Además, se pedirán documentos específicos:

Primaria y secundaria: boleta del ciclo escolar 2025-2026, firmada y sellada por la escuela o con código QR.

boleta del ciclo escolar 2025-2026, firmada y sellada por la escuela o con código QR. Mérito deportivo: constancia expedida por la Dirección General de Educación Física.

constancia expedida por la Dirección General de Educación Física. TSU y licenciatura: boleta, constancia de calificaciones o documento equivalente del periodo inmediato anterior, en hoja membretada, con firma y sello de la institución.

¿Cómo registrarse en las becas de la SEV?

El registro debe hacerse en SISBEST desde una computadora de escritorio o portátil, pues la convocatoria recomienda evitar celulares y tabletas.

Los pasos son:

Ingresar al portal SISBEST Crear un usuario y una contraseña con un correo activo Completar y revisar el formulario Imprimir y firmar la solicitud Digitalizar cada documento por separado en PDF Subir los archivos en el apartado correspondiente Guardar el folio generado al finalizar

Cada archivo podrá pesar hasta 500 KB y sólo se admite un registro por aspirante. Las solicitudes duplicadas serán invalidadas

¿Hasta cuándo estará abierto el registro?

La recepción de solicitudes comenzó el 31 de julio y concluirá el domingo 6 de septiembre de 2026, sin prórroga. Después, la Dirección del Sistema Estatal de Becas revisará los expedientes.

Los resultados podrán consultarse a partir del 22 de octubre en SISBEST con la CURP de la persona solicitante. La SEV podrá modificar esta fecha previo aviso, mientras que el calendario y la forma de pago se publicarán más adelante en el mismo portal.

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