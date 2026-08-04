Placas 5 y 6 en Edomex tienen hasta el 31 de agosto 2026 para realizar la verificación vehicular o recibirán esta multa

El calendario oficial de verificación vehicular marca agosto como el cierre del semestre para los vehículos con engomado amarillo. Las placas 5 y 6 en Edomex llegan así al final de su plazo bimestral, con el 31 de agosto como fecha límite para tramitar el holograma y evitar sanciones económicas por incumplimiento del trámite ambiental.

La multa por no verificar a tiempo equivale a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, más de 2,300 pesos en 2026. Circular sin el holograma vigente añade el riesgo de una infracción adicional y, en algunos casos, el retiro del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

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¿De cuánto es la multa si no verifico mi auto en el Edomex?

La multa por no realizar la verificación a tiempo equivale a 20 Unidades de Medida y Actualización en el Estado de México. Esto representa un pago de 2 mil 346 pesos conforme al valor vigente de la UMA en 2026.

Si el conductor de autos con engomado amarillo y placas con terminación 5 y 6 decide circular sin el holograma vigente, se expone a una infracción de tránsito adicional aplicada por los agentes viales. Esa sanción puede acompañarse del retiro del vehículo de la circulación hasta que el propietario regularice el trámite.

La verificación vehicular es la evaluación obligatoria que mide los niveles de contaminación del automóvil y asigna el holograma correspondiente. Ese distintivo determina los días en que el vehículo puede circular dentro de la Zona Metropolitana y el territorio mexiquense.

El objetivo central del programa es reducir las emisiones de gases que dañan la capa de ozono en la región central del país. Entre menos contamine el automóvil, el propietario obtiene un mejor holograma y accede a más días de circulación.

¿Cuánto duran y cuánto cuestan los hologramas de verificación en el Edomex?

Los centros de verificación autorizados emiten distintos tipos de constancia según el nivel de emisiones del automóvil. Cada holograma tiene una vigencia y un costo diferente que el propietario cubre al momento del trámite.

El monto exacto depende del desempeño ambiental del vehículo evaluado en el verificentro. Estos son los hologramas vigentes y sus condiciones:

Doble Cero (00): vigencia de hasta dos años, con un costo de mil 197 pesos.

Cero (0): vigencia de seis meses, con un costo de 610 pesos.

Uno (1) y Dos (2): vigencia de seis meses, con un costo de 469 pesos.

Exento (E): sin costo, dirigido a autos eléctricos e híbridos.

El holograma Exento busca incentivar el uso de tecnologías limpias entre los automovilistas del Estado de México. Consultar el resultado exacto en el verificentro autorizado evita confusiones sobre la vigencia y el pago correspondiente.

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