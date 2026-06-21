Zapopan ofrece este trámite gratis y tienes hasta el 30 de junio para aprovecharlo

Durante junio, las personas que necesiten una copia certificada de su acta de nacimiento y otros documentos, podrán obtenerla sin costo en Zapopan gracias a una campaña especial impulsada por el gobierno municipal.

El programa estará vigente hasta el mes de junio y está dirigido a quienes cuenten con registros realizados en el municipio. Sin embargo, el beneficio tendrá algunas condiciones, como un número limitado de fichas por día y restricciones en la cantidad de documentos que puede solicitar cada persona.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué actas son gratis en Zapopan?

Lanzado bajo el nombre de Junio de Actas Gratuitas, el programa está dirigido a personas que deseen solicitar, sin costo alguno, copias certificadas de:

Actas de nacimiento

Matrimonio

Defunción

La medida inició su operación el pasado 1 de junio y permanecerá vigente hasta el 30 de junio. La iniciativa forma parte del periodo reconocido como “Mes del Acta” en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2026.

¿Cuál es el horario del trámite?

El Gobierno de Zapopan informó que la atención se realiza de 9:00 a 15:00 horas en las oficialías participantes. Además, la campaña contempla 100 fichas diarias en las oficialías en función.

También se debe considerar que el apoyo tiene un límite de 2 actas por persona. Por eso, conviene acudir temprano y confirmar si la oficialía más cercana está participando antes de trasladarse.

¿Qué necesitas revisar antes de ir?

Antes de acudir, lo más importante es confirmar que el acta original haya sido registrada en Zapopan, ya que el beneficio está dirigido a documentos asentados en el municipio. Si el registro pertenece a otra entidad o municipio, podría aplicar otro costo o trámite.

También conviene llevar datos básicos del acta, como

Nombre completo

Fecha de registro o del acto civil

CURP

Identificación Oficial

Esto puede ayudar a que la búsqueda sea más rápida en la oficialía correspondiente.

¿Dónde consultar las oficialías?

El Gobierno de Zapopan cuenta con un directorio oficial del Registro Civil donde se pueden consultar las 20 oficialías del municipio, así como direcciones, teléfonos y horarios. Antes de acudir, conviene revisar el sitio oficial del Registro Civil de Zapopan para ubicar la sede más cercana al domicilio y confirmar si está en servicio durante la campaña.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.