Descuento del 25% en el Predial de Zapopan 2026: hogares que cumplan con estos requisitos podrán aplicar al beneficio

Para quienes han instalado sistemas sustentables en sus hogares, el municipio de Zapopan contempla un beneficio fiscal que podría reducir considerablemente el pago del Predial 2026.

El beneficio fiscal forma parte de los estímulos contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan.

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¿Qué viviendas podrán obtener el descuento del 25%?

El apoyo está dirigido a personas propietarias de inmuebles destinados a casa habitación que hayan incorporado tecnologías sustentables o sistemas de aprovechamiento ambiental.

El descuento será del 25% sobre el monto del impuesto predial correspondiente al primer valor fiscal de hasta 1 millón 800 mil pesos del inmueble.

Se aplicará hasta un 25% de descuento. El beneficio aplica para diversos sistemas de aprovechamiento ambiental. (owngarden/Getty Images)

¿Qué tecnologías sí aplican para el beneficio?

La Ley de Ingresos municipal establece distintos sistemas que podrán ser considerados para acceder al descuento fiscal.

Entre ellos se encuentran:

Calentadores solares

Sistemas de captación, filtración y almacenamiento de agua pluvial

Celdas solares fotovoltaicas

Cargadores para vehículos eléctricos

Techos verdes o sistemas de naturación

En el caso de los techos verdes, el sistema deberá cubrir al menos el 50% de la superficie de manera vertical u horizontal y cumplir con los criterios establecidos en la Norma NMX-AA-164-SCFI-2013.

¿Cómo se comprobará la instalación de los sistemas?

El Ayuntamiento de Zapopan informó que la Dirección de Medio Ambiente podrá realizar verificaciones para constatar la instalación y operación de las tecnologías sustentables.

Las revisiones podrán efectuarse mediante distintos medios técnicos y materiales, además de un dictamen oficial emitido por la dependencia municipal correspondiente.

Las autoridades también precisaron que los condominios verticales no podrán acceder a este beneficio fiscal contemplado para el Predial 2026.

¿Se puede solicitar el descuento en cualquier momento?

De acuerdo con las disposiciones del programa, el beneficio podrá tramitarse durante el ejercicio fiscal 2026, siempre y cuando las personas propietarias cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan.

El apoyo forma parte de los estímulos fiscales impulsados por el municipio para fomentar prácticas sustentables y el uso de tecnologías enfocadas en el ahorro energético y el aprovechamiento responsable de recursos naturales.

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