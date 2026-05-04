Estos son los 3 documentos oficiales que puedes tramitar desde la comodidad de tu hogar

En 2026, existen diversos documentos, del Registro Civil, que ya pueden obtenerse sin acudir a oficinas, gracias a la digitalización de trámites en todo el país.

A través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, cualquier persona puede gestionar actas de nacimiento, matrimonio y defunción desde casa, siempre que complete correctamente el procedimiento en línea.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo iniciar el trámite desde el portal del Registro Civil?

Los tres trámites puedes hacerse en línea desde el portal del Registro Civil. Para ello, es necesario contar con una cuenta en Llave MX. Para ello, debes ingresar al portal oficial, seleccionar la opción de registro y proporcionar datos básicos como CURP, correo electrónico y número de celular.

Posteriormente, recibirás un código de verificación para activar la cuenta y generar una contraseña segura.

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento en línea y para qué sirve?

El acta de nacimiento es la base de identidad en México y se solicita para una amplia variedad de trámites, como inscripción escolar, obtención de pasaporte o acceso a servicios públicos. También funciona como documento oficial para acreditar datos personales ante instituciones.

Datos y requisitos más comunes:

CURP o datos personales completos

Registro en Llave MX

Pago en línea

El costo varía según el estado. Por ejemplo:

Ciudad de México: alrededor de $74 pesos

Jalisco: cerca de $98 pesos

Nuevo León: aproximadamente $70 pesos

Un cambio importante en 2026 es que este documento ya no incluye el estado civil, sin que eso afecte su validez para trámites oficiales.

Ahora, puedes solicitar en línea la corrección de datos de actas de nacimiento, matrimonio o defunción.



Haz todo el trámite través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, que concentra a todas las oficinas del registro civil de todos los estados del país.



Solo necesitas:… pic.twitter.com/eW3n09aXO5 — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) December 11, 2025

¿Cómo tramitar el acta de matrimonio en línea y cuándo la necesitas?

El acta de matrimonio permite comprobar legalmente la unión entre dos personas y es requerida en procesos como trámites patrimoniales, acceso a beneficios, seguros o gestiones legales relacionadas con bienes.

El sistema genera una copia certificada con elementos digitales que permiten su verificación.

Para este trámite generalmente se solicita:

Nombre completo de ambos contrayentes

Fecha y lugar del matrimonio

CURP en caso de contar con ella

En cuanto al costo:

Ciudad de México: cerca de $98 pesos

Jalisco: alrededor de $98 pesos

Nuevo León: aproximadamente $70 pesos

¿Cómo tramitar el acta de defunción en línea y por qué es importante?

El acta de defunción es el documento que certifica legalmente el fallecimiento de una persona. Es fundamental para realizar procesos como herencias, reclamaciones de seguros, pensiones o cancelación de obligaciones ante instituciones.

El trámite digital se realiza desde la misma plataforma. Se debe ingresar con Llave MX, capturar los datos del registro, validar la información y efectuar el pago. Una vez finalizado, se puede descargar la copia certificada con validez oficial.

Datos requeridos para el trámite:

Nombre completo de la persona fallecida

Fecha del fallecimiento

Entidad donde se realizó el registro

Los costos varían considerablemente según el estado:

Ciudad de México: alrededor de $98 pesos

Estados como Nuevo León o Campeche: cerca de $70 pesos

Yucatán: puede superar los $300 pesos

Además, la plataforma permite verificar la autenticidad de cada documento emitido, lo que brinda mayor certeza en su uso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.