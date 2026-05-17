Zapopan aplica descuento del 75% en el Predial 2026 a empresas que contraten a este grupo de personas

Las empresas y personas físicas con actividad económica en Zapopan podrán acceder a un descuento especial en el pago del impuesto predial durante 2026 si incorporan a adultos mayores o personas con discapacidad dentro de su plantilla laboral.

El beneficio forma parte de los descuentos fiscales contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan y busca incentivar la inclusión laboral de sectores que históricamente enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades de empleo.

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¿Quiénes podrán obtener el descuento del 75%?

El apoyo aplicará para personas físicas o jurídicas que contraten personas con discapacidad y/o adultos mayores durante la vigencia del ejercicio fiscal 2026.

Para acceder al beneficio, las personas trabajadoras contratadas deberán representar al menos el 5% del total de la plantilla laboral de la empresa o negocio.

La reducción contempla una tarifa de factor de 0.75 sobre el impuesto predial correspondiente. En términos prácticos, esta tarifa significa que las empresas o personas físicas beneficiadas pagarán únicamente el 25% del impuesto predial que originalmente les correspondería cubrir durante el ejercicio fiscal 2026. Es decir, el Ayuntamiento de Zapopan aplicará una reducción equivalente al 75% sobre el monto total del impuesto.

El programa estará vigente durante el año fiscal 2026. El programa busca incentivar la inclusión laboral de sectores vulnerables. (Getty Images)

¿Qué requisitos deberán cumplir las empresas?

La Ley de Ingresos de Zapopan establece que las personas interesadas deberán presentar documentación que permita comprobar la contratación del personal beneficiado.

Entre los requisitos se menciona:

Una constancia emitida por el DIF Municipal que acredite que las personas empleadas cuentan con alguna discapacidad.

El beneficio estará disponible durante el ejercicio fiscal 2026.

¿Qué otros descuentos contempla Zapopan en el Predial 2026?

Además del incentivo para empresas incluyentes, el municipio jalisciense aplicará distintos descuentos fiscales para sectores específicos de la población durante el ejercicio fiscal 2026.

Las personas adultas mayores podrán recibir reducciones de entre 50% y 80% en el impuesto predial, dependiendo de su edad. El beneficio más alto aplicará para quienes tengan 80 años o más. También se contempla un descuento del 50% para personas con discapacidad, pensionados, jubilados, personas viudas y madres jefas de familia que cumplan con los requisitos establecidos por el municipio.

En el caso de asociaciones civiles dedicadas a asistencia social, atención a personas vulnerables, rehabilitación o educación gratuita, la reducción podrá alcanzar hasta el 70% del impuesto predial. Zapopan igualmente mantendrá estímulos para viviendas con tecnologías sustentables, como paneles solares, captación de agua pluvial o cargadores para vehículos eléctricos, donde el descuento será del 25%.

Otro de los apoyos más altos será para predios destinados a actividades agropecuarias en producción, los cuales podrán acceder a una reducción de hasta 90% en el pago del predial si cumplen las condiciones marcadas en la Ley de Ingresos municipal.

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