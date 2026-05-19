Inició en Zapopan acopio de muchos tipos de residuos electrónicos y esta es la fecha límite

Si tienes aparatos descompuestos en casa, el municipio de Zapopan, Jalisco, habilitó jornadas especiales de acopio de residuos electrónicos durante mayo de 2026.

Las personas interesadas en dejar sus aparatos electrónicos que ya no funcionan podrán asistir a diferentes centros, pero hay una fecha límite para hacer la entrega. Además, desde Medio Ambiente comunicaron que solo se recibirán algunos tipos de aparatos.

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¿Cuál es la fecha límite para entregar residuos electrónicos en Zapopan?

Según lo comunicado por este municipio de Jalisco, las jornadas de acopio tendrán lugar a partir del 18 de mayo y culminarán el último día del mes. De esta manera, la fecha límite para hacer la entrega de residuos electrónicos en Zapopan será el 31 de mayo de 2026.

El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm en las siguientes ubicaciones:

Dirección de Medio Ambiente: Jardines de los Robles Pte 1697 col jardines del Vergel

Jardines de los Robles Pte 1697 col jardines del Vergel Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ): Prolongación Laureles 3000, col. Tepeyac

Prolongación Laureles 3000, col. Tepeyac Ecobloque PAZ: Cerrada Santa Laura S/N, col.Santa Margarita

Asimismo, habrá otros lugares de este municipio de Jalisco que recibirán residuos electrónicos con diferentes horarios:

Ciudad Granja: martes a sábado de 7:00 am - 3:00 pm. Esq. Ángeles, Calzada Central, col. Ciudad Granja

martes a sábado de 7:00 am - 3:00 pm. Esq. Ángeles, Calzada Central, col. Ciudad Granja Eco Do Queirós: lunes, martes y jueves de 2:00 a 9:00 pm; viernes de 1:30 a 9:00 pm; y domingos de 10:00 am a 7:00 pm. c. Eco do Queirós 5258, Uag.

lunes, martes y jueves de 2:00 a 9:00 pm; viernes de 1:30 a 9:00 pm; y domingos de 10:00 am a 7:00 pm. c. Eco do Queirós 5258, Uag. Mirador del Bosque: lunes a viernes de 7:00 am a 2:00 pm; domingo de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm. Glorieta av. del Bosque, col. Mirador del Bosque.

lunes a viernes de 7:00 am a 2:00 pm; domingo de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm. Glorieta av. del Bosque, col. Mirador del Bosque. Colmena Valle de los Molinos: lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm y sábados de 9:00 am a 5:00 pm. Av. Valle de los Molinos 45200, col. Valle de los Molinos

lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm y sábados de 9:00 am a 5:00 pm. Av. Valle de los Molinos 45200, col. Valle de los Molinos Ecovivo: lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm y de 3:00 a 6:00 pm, y sábados de 9:00 am a 2:00 pm

lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm y de 3:00 a 6:00 pm, y sábados de 9:00 am a 2:00 pm Colmena San Juan Ocotán: lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm. c. 16 de Septiembre 352, col. San Juan de Ocotán

lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm. c. 16 de Septiembre 352, col. San Juan de Ocotán Punto Verde Metropolitano Las Águilas: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. Av. López Mateos 5150, col. La Calma

¿Cuáles son los residuos electrónicos que recibirán en este municipio de Jalisco?

Es importante conocer que no todos los residuos serán recibidos durante el acopio. Concretamente, las autoridades de Zapopan detallaron que los aparatos que se pueden llevar son:

Celulares y teléfonos fijos

y teléfonos fijos Impresoras

Cámaras fotográficas

fotográficas Laptops y computadoras de escritorio

de escritorio Monitores

Ratones (mouse)

Teclados

Consolas de videojuegos

Lectores de CD y DVD

Planchas

Audífonos

Cargadores

Cables mixtos

mixtos Estéreos

Tabletas

Entre los artículos que no se pueden llevar al acopio realizado por Zapopan se encuentran:

Cartuchos de impresora y tóner

Pilas alcalinas

alcalinas Focos ahorradores y lámparas fluorescentes

fluorescentes Electrodomésticos

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