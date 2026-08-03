Llega a Tequisquiapan, Querétaro, unidad móvil de licencia de conducir este martes 4 de agosto: los cupos son limitados y estos son los requisitos

El municipio de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, recibirá este martes 4 de agosto la unidad móvil de licencia de conducir que opera la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La jornada se instalará en el Centro de Desarrollo Comunitario con apenas ochenta turnos disponibles para quienes buscan tramitar o renovar su documento, por lo que conviene llegar con anticipación y la documentación completa en mano.

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¿Qué documentos pide la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tequisquiapan, Querétaro?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana exige una identificación oficial vigente para iniciar el trámite en Tequisquiapan. El aspirante debe presentar una credencial del INE, pasaporte, cédula profesional con fotografía o forma migratoria vigente, además de un comprobante de domicilio reciente que no supere los tres meses de expedición y una póliza de seguro vigente que cubra la responsabilidad civil.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional con fotografía o forma migratoria)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de luz, agua o teléfono)

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

Los menores de edad que buscan un permiso deben sumar una carta responsiva firmada por su padre, madre o tutor legal. El interesado también debe llevar su propio vehículo el día de la cita para el examen práctico y aprobar cuatro evaluaciones distintas: médica, teórica, práctica y toxicológica, sin excepción alguna en el proceso.

Carta responsiva firmada por el padre, la madre o el tutor legal (menores de edad)

Vehículo propio para el examen práctico

Aprobación de los exámenes médico, teórico, práctico y toxicológico

Las personas jubiladas, pensionadas o con alguna discapacidad acceden a un descuento especial en el costo final. Solo deben presentar su credencial que acredite la condición correspondiente al momento de iniciar el trámite en el módulo de Tequisquiapan, lo que agiliza la revisión de cada expediente, sin trámites adicionales.

Personas jubiladas o pensionadas

Personas con discapacidad

El anuncio oficial sobre la unidad móvil en este municipio. (Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tequisquiapan | Facebook)

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Tequisquiapan, Querétaro?

La misma sede en Tequisquiapan permite actualizar el Registro Público Vehicular sin costo adicional para el usuario. El trámite de REPUVE corrige los datos del vehículo en el sistema nacional de identificación vehicular, un servicio que se ofrece de forma completamente gratuita durante la jornada móvil.

El costo de la licencia varía según el tipo de vehículo que planeas conducir en Querétaro.

Tipo A (automovilista): 1,408 pesos

Tipo B (chofer): 1,408 pesos

Tipo C (motociclista): 704 pesos

Tipo D (transporte público): 1,056 pesos

Permiso de menor (PM): 1,642 pesos

Quienes no alcancen turno en Tequisquiapan pueden agendar una cita en cualquiera de los módulos fijos de Querétaro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana publica el calendario de próximas jornadas en sus canales oficiales, por lo que conviene revisar las fechas con frecuencia antes de planear el traslado.

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