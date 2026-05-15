Tlaquepaque está ofreciendo trámites gratuitos del Registro Civil y se podrán realizar hasta esta fecha

Las familias de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, podrán acceder durante todo el mes de mayo a distintos trámites gratuitos del Registro Civil como parte de una campaña municipal enfocada en la regularización del estado civil y el acceso a documentos oficiales.

La iniciativa contempla servicios relacionados con identidad y reconocimiento legal, además de otros procedimientos que normalmente implican costos para las personas usuarias. El programa estará disponible en todas las oficialías del municipio.

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¿Hasta cuándo estarán disponibles los trámites gratuitos?

De acuerdo con lo revelado por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, la Campaña de Integración Familiar 2026 se realizará del 4 de mayo al 30 de junio, luego de ser aprobada por unanimidad durante una sesión de Cabildo del municipio.

La propuesta fue presentada por la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, quien señaló que el objetivo es facilitar el acceso a certeza jurídica y fortalecer los vínculos familiares dentro del municipio.

El programa contempla los matrimonios colectivos. Los procesos serán completamente gratuitos. (Getty Images)

¿Qué trámites gratuitos se podrán realizar?

La campaña contempla distintos procedimientos relacionados con el estado civil y la identidad legal de las personas.

Entre los principales trámites gratuitos aparecen:

Matrimonios colectivos

Registros extemporáneos

Reconocimiento de hijos

El Ayuntamiento explicó que estas acciones buscan facilitar el acceso a derechos fundamentales como la identidad, la educación y la salud, especialmente para personas que todavía no cuentan con documentación regularizada.

¿Qué otros proyectos aprobó el Cabildo de Tlaquepaque?

Durante la misma sesión, el Cabildo de San Pedro Tlaquepaque también turnó a comisiones distintas iniciativas enfocadas en apoyo social, bienestar animal y atención comunitaria.

Uno de los proyectos enviados a análisis fue la Mesa Interinstitucional: Mujeres transformando el futuro de San Pedro Tlaquepaque, una propuesta enfocada en fortalecer la formación profesional, técnica y tecnológica de las mujeres del municipio.

Además, se revisará la iniciativa Patitas en casa: red de acogida temporal y bienestar animal, que busca crear un esquema de participación ciudadana para el cuidado temporal, seguimiento y reubicación de animales rescatados.

Otra de las propuestas presentadas fue Red Cuidante, orientada a la creación de brigadas institucionales para brindar atención integral a personas en situación de calle dentro del municipio.

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