Confirmado en Edomex, darán a partir del 6 de agosto segunda oportunidad a quienes perdieron el SAID para inscribir a sus hijos a preescolar, primaria o secundaria: el trámite es gratis y termina en esta fecha

El Estado de México confirma la apertura de la segunda fase del SAID 2026, un mecanismo que permite a madres, padres y tutores solicitar cambios de escuela o inscribir a hijos de primaria o secundaria que no participaron en la preinscripción ordinaria. El trámite en Edomex es completamente gratuito y en línea, y estará disponible del 6 al 26 de agosto para tres grupos distintos de familias.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, coordina el proceso para preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas mexiquenses. La dependencia busca garantizar espacios con criterios de equidad y transparencia durante todo agosto.

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¿Qué es la segunda fase del SAID en el Estado de México?

La segunda fase del SAID en el Estado de México no exige un nuevo folio para quienes ya cuentan con uno, pero sí abre una vía adicional para casos específicos. El proceso está pensado para madres, padres y tutores que quedaron fuera del calendario regular.

Esta fase está dirigida a familias que:

No realizaron la preinscripción durante el periodo ordinario.

Requieren un cambio de escuela para sus hijas o hijos.

Buscan trasladar a un estudiante de una escuela privada a una escuela pública.

Necesitan un lugar disponible para ingresar a preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas del Estado de México.

Cada solicitud depende de la disponibilidad de espacios en el plantel elegido, según confirman las autoridades educativas. Por eso conviene revisar el catálogo de escuelas antes de iniciar el registro.

La segunda fase del SAID permite inscribir a preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas del Edomex.

Fechas de la segunda fase de inscripciones y cambios de escuela en Edomex 2026

El calendario de la segunda fase se divide en tres periodos consecutivos durante agosto de 2026, cada uno dirigido a un grupo distinto de solicitantes. La plataforma oficial permanece activa las 24 horas del día durante toda la ventana de registro.

Las fechas confirmadas son:

Del 6 al 12 de agosto: traslado para estudiantes de grados intermedios en escuelas públicas.

Del 13 al 19 de agosto: cambio de plantel para quienes ya cuentan con folio SAID.

Del 20 al 26 de agosto: registro para aspirantes que no hicieron preinscripción a preescolar, primaria o secundaria.

Las autoridades educativas recomiendan hacer el trámite temprano, ya que la asignación depende de los lugares disponibles en cada escuela. El comprobante de asignación tendrá vigencia hasta el 31 de agosto.

¿Cómo hacer el trámite de inscripción o cambio de escuela en Edomex?

El registro se realiza únicamente en línea a través del portal oficial del Gobierno mexiquense, sin necesidad de acudir a oficinas. Antes de comenzar conviene tener a la mano la CURP del estudiante y los datos de contacto de madres, padres o tutores.

Los pasos son:

Ingresar al sistema de la Segunda Fase del SAID.

Capturar el folio o los datos solicitados del estudiante.

Elegir el tipo de trámite: inscripción o cambio de escuela.

Seleccionar las escuelas disponibles según el catálogo oficial.

Confirmar la solicitud y descargar el comprobante correspondiente.

Si tu hijo perdió el folio o necesita cambiar de escuela, completa el registro antes del 26 de agosto para no perder el lugar.

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