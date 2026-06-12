Edomex ya permite elegir los dígitos de tus placas: precio y el requisito que debes cumplir

Los automovilistas del Estado de México tienen una opción que pocos estados ofrecen: personalizar la combinación numérica de sus matrículas vehiculares con un trámite oficial disponible en línea. El proceso aplica solo para esta entidad y tiene condiciones específicas que el propietario debe conocer antes de iniciar.

No cualquier combinación es válida, y la disponibilidad de los dígitos que elijas define si el trámite avanza o se detiene. Lo que sí está claro es cuánto cuesta y qué documentos necesitas tener listos.

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¿Cuánto cuestan las placas personalizadas en el Estado de México?

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el costo por la selección de una combinación específica de dígitos es de 1,821 pesos, pagaderos en línea con tarjeta bancaria de débito o crédito. El pago se realiza directamente en el portal oficial del gobierno estatal durante el proceso de solicitud.

Como requisito indispensable la personalización se limita a la elección de tres o cuatro dígitos numéricos de la matrícula. No es posible modificar el diseño oficial de la placa, ni agregar nombres, palabras o mensajes de ningún tipo, ya que las autoridades mantienen los estándares de identificación vehicular establecidos.

Si la combinación que eliges ya está en uso, el sistema lo notifica de inmediato y el trámite se detiene. En ese caso, el propietario debe seleccionar una opción distinta para continuar con el proceso de pago y reserva.

quitar placas edomex Solo puedes elegir entre tres o cuatro dígitos numéricos; nombres o palabras no están permitidos (Edomex)

Paso a paso para tramitar tus placas personalizadas en Edomex

El trámite inicia en el portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México, dentro del programa “Selección de placa específica”. Antes de ingresar, ten a la mano los datos del propietario y del vehículo, ya que el sistema los solicita en ese orden.

Los datos del propietario que debes capturar son:

Nombre completo

RFC

CURP

Código postal

Denominación o razón social (en caso de persona moral)

Los datos del vehículo requeridos son:

Clave vehicular

Número de serie

Modelo del vehículo

Número de placa actual

Una vez capturada la información, el sistema solicita los tres o cuatro dígitos que deseas para tu nueva placa. Si la combinación está disponible, el proceso avanza al pago en línea; si no lo está, el sistema lo indica y debes ingresar otra opción.

Después de completar la solicitud en línea, el propietario debe presentarse en un Centro de Control Vehicular para finalizar el trámite y recibir las placas físicas. Es indispensable llevar los documentos que acrediten la propiedad del vehículo y la identidad del propietario, además de estar al corriente en el pago de tenencia y refrendo.

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