Es ley y pocos lo saben: Querétaro multará a los conductores que se queden sin gasolina en plena calle

Quedarse sin gasolina en medio de la calle no es solo un inconveniente: en Querétaro, también puede costarte una multa. El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio establece que los conductores de vehículos motorizados deben circular con “combustible y lubricante suficiente para su buen funcionamiento".

Aunque para algunas personas esta disposición puede ser desconocida, está en funcionamiento y puede significar multas económicas para los conductores que incumplan la norma.

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¿Cuánto te puede costar la multa por quedarte sin gasolina en Querétaro?

El artículo 76, fracción II, inciso b del Reglamento para la Movilidad establece sanciones económicas para quienes incumplan con la obligación de llevar gasolina en sus vehículos. Concretamente, la multa es de entre 5 y 10 veces la UMA, lo que equivale a entre $586.55 y $1,173.10 pesos en 2026. No obstante, la infracción no genera puntos de penalización en la licencia de conducir.

La misma obligación aplica en Querétaro para el lubricante: el reglamento exige que ambos elementos estén en condiciones suficientes antes de salir a circular.

Querétaro Quedarse sin gasolina en vía pública puede generar una multa de hasta $1,173 pesos. (ChatGPT)

¿Qué dice exactamente la ley de tránsito de Querétaro sobre el combustible?

Aunque pocos lo saben, el artículo 76 del reglamento municipal establece que los conductores deben cerciorarse de que su vehículo cuente con todos los elementos necesarios para circular en condiciones seguras. El combustible y el lubricante son requisitos explícitos para los vehículos motorizados.

En otras palabras, salir a la calle con el tanque casi vacío y quedarse varado tiene consecuencias legales en Querétaro.

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