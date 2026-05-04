Adiós a las placas 2021 en Edomex: así evitas la multa de 2 mil pesos en mayo

Los automovilistas del Estado de México que aún circulan con placas expedidas en 2021 o años anteriores con terminación 3 y 4, deben tomar precauciones. Este tipo de matrículas ha llegado al límite de su vigencia, por lo que no realizar el trámite correspondiente puede derivar en sanciones económicas durante 2026 de más de $2,300 pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el programa de reemplacamiento establece una duración de cinco años para las placas.

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¿Quiénes deben hacer el trámite en mayo?

El proceso de reemplacamiento se organiza de manera escalonada, por lo que no todos los conductores deben realizarlo al mismo tiempo. En el caso de mayo, el trámite corresponde a los vehículos con placas de 2021 o años anteriores que terminen en 3 y 4, conforme al calendario oficial.

Este esquema permite distribuir la demanda y evitar saturación en los módulos.

¿De cuánto es la multa y cuándo aplica?

El monto de la sanción está vinculado a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que puede variar cada año. Para 2026, la multa por no cumplir con el reemplacamiento se ubica aproximadamente en los $2,346 pesos a partir de la fecha de finalización, es decir desde el 1 de junio.

Otras consecuencias de omitir este paso son:

Multas económicas por incumplimiento

Imposibilidad de verificar el vehículo

Riesgo de sanciones en operativos de tránsito

El reemplacamiento es un proceso obligatorio que permite mantener actualizado el registro vehicular en la entidad. Además de facilitar la identificación de unidades, también contribuye a mejorar el control administrativo y la seguridad.

Reemplacamiento Edomex Placas con terminación 3 y 4 tienen hasta el 30 de mayo para realizar el trámite. (Gobierno Edomex | FB)

¿Cómo evitar la multa en el Estado de México?

La única forma de evitar sanciones es completar el reemplacamiento conforme a lo establecido por el Gobierno del Estado de México. El proceso puede iniciarse en línea y concluirse con la entrega de las nuevas placas.

Para realizarlo, generalmente se requiere:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Tarjeta de circulación anterior

Pago de derechos correspondientes

El costo del trámite varía según el tipo de vehículo:

Autos particulares: $1,161 pesos

Motos: $864

Vehículos de carga: $2,425

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