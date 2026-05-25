Adiós a las placas viejas en Edomex: estos autos deberán realizar el trámite en junio y el reloj empieza a correr

Los conductores del Estado de México enfrentan una renovación vehicular obligatoria en las próximas semanas. El Gobierno del Estado de México actualiza el padrón vehicular con un llamado urgente para modificar las láminas de circulación de miles de unidades particulares.

Esta medida busca regularizar la situación fiscal de los automovilistas y fortalecer los controles de seguridad pública en la entidad mexiquense. Quienes incumplan la disposición oficial pagarán severas sanciones económicas según el Reglamento de Tránsito vigente.

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¿Qué autos deben cambiar sus placas en el Estado de México?

La Secretaría de Finanzas mexiquense establece el calendario oficial para acudir a los centros de servicios fiscales durante el sexto mes del año. La disposición aplica para las unidades particulares cuyas placas fueron expedidas en 2021 o años anteriores si no cuentan con actualización reciente.

Específicamente en el mes de junio de 2026 el trámite corresponde de forma exclusiva a los vehículos con engomado color amarillo y cuyas placas terminen en los dígitos 5 y 6. Los ciudadanos obtienen la documentación en las oficinas recaudadoras o eligen la modalidad de entrega a domicilio con un cargo extra.

El trámite mantiene un costo de mil 161 pesos para automóviles y de 864 pesos para motocicletas en territorio mexiquense. Los propietarios de vehículos que ignoran este proceso administrativo pierden el acceso a beneficios fiscales vigentes como el subsidio a la tenencia.

Placas Edomex Los conductores rezagados tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para concluir el canje de placas. (Canva Pro)

¿Cómo hacer el trámite de verificación vehicular paso a paso?

El proceso de control de emisiones contaminantes requiere de una cita previa para asegurar la atención en los centros autorizados del estado. Los usuarios presentan su documentación en orden antes de someter el motor a las pruebas de gases correspondientes.

La aprobación del holograma depende del estado mecánico de la unidad y del cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Te compartimos los puntos clave para completar la inspección sin contratiempos:

Ingresar al portal oficial de citas del Estado de México y seleccionar el centro de verificación más cercano.

del Estado de México y seleccionar el centro de verificación más cercano. Presentar la tarjeta de circulación vigente junto con la constancia de la última verificación realizada.

junto con la constancia de la última verificación realizada. Exhibir el comprobante de pago de la tenencia actual y verificar la ausencia de adeudos por infracciones de tránsito.

de la tenencia actual y verificar la ausencia de adeudos por infracciones de tránsito. Entregar el auto en la línea de medición y esperar el dictamen técnico de los especialistas del verificentro.

¿Cuál es la multa por no reemplacar en Edomex?

El Código Financiero del Estado de México determina sanciones severas para los automovilistas que circulan con elementos de identificación vencidos. Las patrullas ecológicas y los agentes de tránsito imponen multas de 20 UMA (2 mil 346 pesos) a los infractores.

La normativa busca erradicar el uso de láminas antiguas y garantizar que cada vehículo cuente con un registro vigente en la plataforma estatal. Los operativos de vigilancia incrementan su presencia en las principales avenidas para detectar a los conductores rezagados.

El pago de la infracción no exime al propietario de realizar la renovación correspondiente para circular libremente por la entidad. La acumulación de adeudos impide la realización de otros procedimientos obligatorios como la verificación ambiental periódica.

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