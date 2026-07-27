Solo 2 municipios del Edomex tienen módulo para la casa de $600 mil pesos de Conavi: fecha límite, dónde quedan y horarios

Todas las personas que viven en el Estado de México y que busquen registrarse en el programa Vivienda para el Bienestar 2026 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para obtener un patrimonio de cerca de $600 mil pesos, todavía están a tiempo de hacerlo, ya que la fecha límite será el día 2 de agosto.

Sin embargo, y como parte del actual registro, en toda la entidad únicamente se instalaron dos módulos presenciales para recibir solicitudes durante esta etapa de la convocatoria.

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¿Dónde están los módulos de Conavi en el Estado de México?

Para esta etapa del registro, la Conavi, que busca beneficiar a personas que no cuentan con vivienda propia ni acceso a un crédito del Infonavit o Fovissste, habilitó únicamente dos sedes en territorio mexiquense:

Cuautitlán Izcalli

Ubicación: Calle Dr. Jiménez Cantú s/n, colonia Industrial Cuamatla, dentro del Parque de las Esculturas (Jardín del Arte).

Calle Dr. Jiménez Cantú s/n, colonia Industrial Cuamatla, dentro del Parque de las Esculturas (Jardín del Arte). Fechas de atención: Del 20 al 25 de julio y del 27 de julio al 2 de agosto.

Del 20 al 25 de julio y del 27 de julio al 2 de agosto. Horario: De 9:00 a 14:00 horas.

Axapusco

Ubicación: Auditorio Axapusco, calle Vicente Guerrero número 6, colonia Pueblo Axapusco, a un costado de la iglesia y cerca de la plaza principal.

Auditorio Axapusco, calle Vicente Guerrero número 6, colonia Pueblo Axapusco, a un costado de la iglesia y cerca de la plaza principal. Fechas de atención: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Del 20 de julio al 2 de agosto. Horario: De 9:00 a 17:00 horas.

El registro es completamente presencial, por lo que los aspirantes deberán acudir al módulo que les corresponda con la documentación requerida. La Conavi también puso a disposición un mapa para consultar la ubicación de los módulos habilitados en todo el país.

De igual manera, y según el mismo programa, el apoyo no consiste en la entrega inmediata de una vivienda. El esquema contempla desarrollos habitacionales con pagos accesibles para familias que actualmente no pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional.

Convocatoria de Vivienda para el Bienestar 2026 se publicará próximamente El registro será personal, gratuito y sin intermediarios. Podrán participar hogares con ingresos menores a $17,800 al mes y sin vivienda propia. Los detalles se darán a conocer en redes oficiales de CONAVI pic.twitter.com/USq87ofXar — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 10, 2026

¿Quiénes pueden registrarse al programa Vivienda para el Bienestar 2026?

La convocatoria está enfocada en personas que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener 18 años o más .

. No ser propietario de una vivienda.

No contar con un crédito vigente de Infonavit, Fovissste u otra institución de vivienda.

u otra institución de vivienda. Tener ingresos familiares de hasta 17 mil 800 pesos mensuales .

. Cumplir con los criterios socioeconómicos establecidos por la Conavi.

Para realizar el registro será necesario presentar, entre otros documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja.

Si algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, el certificado médico emitido por una institución pública.

La Conavi recordó que el trámite es gratuito, personal y no requiere gestores ni intermediarios. Además, aclaró que presentar la solicitud no garantiza la asignación de una vivienda, ya que todas las personas registradas deberán pasar por una evaluación socioeconómica antes de que se publiquen las listas de beneficiarios.

También recomendó desconfiar de quienes soliciten dinero o prometan asegurar un lugar dentro del programa.

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