Lanzan apoyo para adultos mayores en Querétaro con atención médica y actividades gratuitas: así es el registro

Las personas de 60 años o más que viven en Querétaro ya pueden registrarse para formar parte del programa Clubes de las Personas Adultas Mayores 2026, una iniciativa que ofrece atención médica gratuita, apoyo psicológico, orientación nutricional, talleres y actividades recreativas para fomentar un envejecimiento activo.

Sin embargo, y a diferencia de otros programas sociales, este apoyo no consiste en un depósito económico, sino en ayudas en especie mediante servicios profesionales y espacios de convivencia para las personas beneficiarias.

El registro está disponible desde el 5 de junio de 2026 a través de la plataforma del Sistema de Programas Sociales (SIPROS), sin una fecha límite de registro.

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¿Qué beneficios ofrece el programa Clubes de las Personas Adultas Mayores 2026?

De acuerdo con SIPROS, el programa tiene como objetivo generar espacios de atención integral donde las personas adultas mayores puedan acceder a servicios que contribuyan a mejorar su salud física, emocional y social.

Entre los beneficios que contempla se encuentran:

Consultas médicas gratuitas de primer nivel

Atención psicológica

Orientación y seguimiento nutricional

Talleres recreativos, culturales y deportivos

Actividades de convivencia e integración comunitaria

Otros servicios que puedan incorporarse durante la operación del programa

Todos estos servicios se brindan por personal profesional en los espacios donde operan las Cocinas y Clubes de las Personas Adultas Mayores, habilitados por el Gobierno de Querétaro como parte de esta estrategia de atención integral.

¿Cómo hacer el registro para el apoyo de adultos mayores en Querétaro?

Las personas interesadas pueden iniciar su solicitud a través de la plataforma del Sistema de Programas Sociales (SIPROS) del Gobierno de Querétaro y posteriormente completar el proceso con la documentación correspondiente.

Los principales requisitos para participar son:

Tener 60 años o más .

. Vivir en alguno de los 18 municipios del estado de Querétaro .

. No ser beneficiario de otro programa estatal con apoyos similares.

Para realizar el registro será necesario presentar:

Formato de solicitud emitido por la instancia ejecutora.

CURP biométrica o, en su caso, CURP certificada.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, en caso de que la dirección no aparezca en la identificación oficial.

Número telefónico o algún medio de contacto.

La convocatoria también establece que, durante la operación del programa, se dará atención prioritaria a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad o que históricamente han enfrentado condiciones de discriminación, entre ellas personas con discapacidad, población migrante, refugiada y otros grupos que requieran atención preferente.

Una vez aprobado el registro, los beneficiarios recibirán los servicios en los espacios donde funcionan las Cocinas de las Personas Adultas Mayores, cuya ubicación puede consultarse en el portal oficial de la SEDESOQ.

Para resolver dudas sobre el proceso de inscripción o conocer el club más cercano, la dependencia estatal también puso a disposición los teléfonos 442 238 5000, extensión 5402, y 442 238 5220.

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