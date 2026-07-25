Apoyo al transporte en Jalisco: así puedes renovarlo o solicitarlo antes del 31 de julio

Del 1 al 31 de julio de 2026 está abierta la convocatoria del programa Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, dirigido a sectores prioritarios de la población. Durante este mes, los beneficiarios actuales deben renovar su registro, además, el estado también sumó 40 mil nuevos lugares para ampliar el programa.

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¿Qué personas deben hacer el refrendo del Apoyo al Transporte en Jalisco?

68,558 personas de Jalisco ya inscritas en el padrón deben actualizar sus datos en esta etapa. De ellos, 28,255 son estudiantes, 18,969 adultos mayores, 17,324 mujeres sostén del hogar, 3,767 personas con discapacidad (junto a sus cuidadores) y 243 familiares de personas desaparecidas.

A la par, se abrieron 40 mil espacios nuevos: 20 mil para mujeres jefas de hogar, 10 mil para estudiantes, 8 mil para adultos mayores y 2 mil para personas con discapacidad y quienes las cuidan en Jalisco.

¿Cómo tramitar el Apoyo al Transporte en Jalisco?

El proceso, tanto de renovación como de nuevo ingreso, corre del 1 al 31 de julio. Para empezar, hay que entrar a la plataforma oficial y actualizar el Formato de Padrón Único (FPU). Con la Tarjeta Única ya en mano, el siguiente paso es agendar cita en un módulo de atención desde la plataforma correspondiente; sin ella, primero toca hacer el prerregistro y seguir las indicaciones del sistema. Un detalle a tener en cuenta: después de actualizar el FPU hay que esperar 24 horas antes de poder sacar la cita.

Para evitar inconvenientes, las autoridades pidieron usar solo los canales oficiales, tener un correo personal activo, no compartir datos en sitios no oficiales y desconfiar de cualquier enlace que no sea el autorizado.

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