Confirmado en CDMX: un curso gratis salva tu verificación si perdiste puntos

Perder puntos a causa del sistema de Fotocívicas de la Ciudad de México no significa que ya no puedas verificar tu vehículo. Sin embargo, antes de realizar ese trámite, deberás cumplir con las medidas que correspondan según el puntaje de tu automóvil, entre ellas un curso gratuito de sensibilización vial.

Aunque este curso no sustituye la verificación ni elimina automáticamente las sanciones, sí es una de las obligaciones que establece la Secretaría de Movilidad (Semovi) para que el vehículo pueda regularizar su situación y continuar con ese trámite cuando corresponda.

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¿Quiénes deben tomar el curso gratis de Fotocívicas?

Cada vehículo registrado con placas de la Ciudad de México inicia el semestre con 10 puntos dentro del programa de Fotocívicas. Cuando las cámaras detectan infracciones contempladas en el Reglamento de Tránsito, el sistema descuenta puntos de manera gradual, por lo que las medidas a cumplir dependen del puntaje restante.

Así funciona el sistema de sanciones:

9 y 8 puntos: únicamente se genera una amonestación.

únicamente se genera una amonestación. 7 y 6 puntos: se debe acreditar un curso gratuito en línea de sensibilización vial .

se debe acreditar un . 5 puntos: además del curso en línea, será obligatorio asistir a un taller presencial .

además del curso en línea, será obligatorio asistir a un . Menos de 5 puntos: el sistema puede asignar jornadas de trabajo comunitario, además de las demás obligaciones correspondientes.

🚨 Cuidado con “alertas viales” por SMS que dicen que debes una infracción.



No abras enlaces. Verifica en la app CDMX o en Fotocívicas con tu Llave CDMX.



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¿Cómo tomar el curso y consultar tus puntos?

Ningún curso requiere una inscripción previa ni existe un calendario con fechas específicas. En cambio, queda disponible automáticamente para las personas cuyo vehículo tenga esa obligación asignada dentro del sistema de Fotocívicas.

Para revisar el estatus del automóvil y acceder al curso, será necesario:

Ingresar al portal oficial de Fotocívicas .

. Iniciar sesión con una cuenta de Llave CDMX .

. Consultar el número de puntos disponibles del vehículo.

Verificar si existe algún curso, taller o trabajo comunitario pendiente.

Ingresar al curso en línea, en caso de que el sistema lo habilite.

La plataforma asigna distintos niveles de capacitación según el número de puntos perdidos. Por ejemplo, quienes deban realizar el curso intermedio deberán completar cinco módulos y aprobar una evaluación de 40 preguntas con al menos 32 respuestas correctas. En el caso del curso avanzado, el examen consta de 50 reactivos y será necesario acertar en 40. Si la persona no aprueba la evaluación en el primer intento, podrá repetirla las veces que sean necesarias.

Cuando corresponda asistir a un taller presencial, el propio sistema permitirá elegir la fecha, el horario y la sede disponibles para realizar la actividad.

Una vez que se cumplan las obligaciones asignadas y el vehículo complete su verificación, el sistema restablecerá el puntaje correspondiente para el siguiente periodo. Por ello, la Semovi recomienda consultar periódicamente el estatus del automóvil antes de acudir a verificar y evitar contratiempos de último momento.

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