Es oficial: trabajadores mexicanos que piensen jubilarse en 2027 deberán cumplir este nuevo requisito

Cumplir la edad para el retiro es, apenas, uno de los primeros pasos para solicitar una pensión, pero no es el único requisito. Antes de iniciar el trámite, es importante revisar el historial laboral y confirmar el número de semanas cotizadas que reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020.

Este aspecto tendrá mayor relevancia en 2027, cuando aumente nuevamente el número de semanas requeridas para las personas inscritas bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, llegando hasta 900 semanas.

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¿A quiénes se pedirán 900 semanas cotizadas?

Según la reforma, el nuevo mínimo aplicará a quienes comenzaron a cotizar ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 y tramiten durante 2027 alguna de estas pensiones:

Cesantía en Edad Avanzada: desde los 60 años y antes de cumplir 65.

desde los 60 años y antes de cumplir 65. Vejez: a partir de los 65 años.

Además de contar con la edad y las 900 semanas, la persona deberá estar dada de baja del Régimen Obligatorio del IMSS al momento de presentar la solicitud.

En cambio, quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pueden tener derecho a elegir el régimen de 1973, que pide un mínimo de 500 semanas y utiliza reglas distintas para calcular la pensión.

¿Por qué aumentará el requisito en 2027?

La reforma estableció un mínimo de 750 semanas en 2021 y un aumento de 25 cada año, hasta llegar a mil en 2031.

De acuerdo con el calendario oficial, el requisito será:

2026: 875 semanas.

875 semanas. 2027: 900 semanas.

900 semanas. 2028: 925 semanas.

925 semanas. 2029: 950 semanas.

950 semanas. 2030: 975 semanas.

975 semanas. 2031: mil semanas.

Para el trámite se tomará en cuenta el requisito vigente durante el año en que se presente la solicitud de pensión.

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¿Qué pasa si no completas las 900 semanas?

No reunir el mínimo impedirá obtener la pensión en ese momento, pero el ahorro acumulado en la Afore no desaparecerá.

La Ley del Seguro Social permite continuar cotizando hasta completar las semanas necesarias. Otra posibilidad es solicitar la entrega de los recursos de la cuenta individual después de recibir una resolución de negativa de pensión, de acuerdo con las reglas aplicables.

Para sumar semanas será necesario seguir cotizando al IMSS mediante un empleo formal o alguno de sus esquemas de incorporación. Las aportaciones voluntarias pueden aumentar el ahorro y mejorar el monto futuro, pero no agregan semanas cotizadas.

¿Cómo saber cuántas semanas tienes?

La Constancia de Semanas Cotizadas puede obtenerse gratuitamente en los servicios digitales del IMSS. Para consultarla se necesita:

CURP

Número de Seguridad Social

Correo electrónico

Número de teléfono celular

El documento muestra el total de semanas reconocidas y los patrones registrados en el historial laboral. Si falta algún periodo, se puede solicitar una aclaración en línea o acudir a la subdelegación correspondiente.

Antes de iniciar el trámite, el IMSS también recomienda verificar que el nombre, la CURP, el Número de Seguridad Social y los datos registrados en la Afore coincidan. La proyección puede comenzar en Mi Pensión Digital, donde es posible revisar las semanas, los beneficiarios y la cuenta bancaria en la que se recibiría el pago.

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