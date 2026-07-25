Esto es lo que costará sacar tu auto del corralón en CDMX y Edomex en agosto 2026

Quedarse sin automóvil por un envío al corralón puede convertirse en un gasto importante si no se realiza el trámite de liberación a tiempo. Durante el mes de agosto, los costos vigentes para CDMX y el Estado de México establecen tarifas diferentes para ambas entidades, sin embargo, en los dos casos los costos pueden superar fácilmente los $1,000 pesos.

Es importante considerar que no existe un precio único para recuperar un vehículo. El monto final dependerá de la multa que originó la remisión, el servicio de arrastre, los días que permanezca resguardado en el depósito y, en algunos casos, otros adeudos relacionados con la unidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta sacar un auto del corralón en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, el costo para liberar un vehículo se integra por distintos conceptos. Además de la infracción correspondiente, la Secretaría de Administración y Finanzas establece tarifas por el servicio de grúa y el almacenamiento en los depósitos vehiculares.

Durante 2026, los principales costos son los siguientes:

Arrastre de vehículos de hasta 3.5 toneladas: 1,001 pesos.

1,001 pesos. Arrastre de vehículos mayores a 3.5 toneladas: 1,995 pesos.

1,995 pesos. Almacenaje en depósito vehicular: 104 pesos por día.

Por su parte, el Estado de México cuenta con un tabulador oficial para los servicios de grúas y corralones. Para vehículos de hasta 3.5 toneladas, las tarifas máximas vigentes son:

Banderazo del servicio de grúa: 798.02 pesos.

798.02 pesos. Arrastre por kilómetro adicional: 28.41 pesos.

28.41 pesos. Maniobra de salvamento (cuando aplique): 1,840.78 pesos.

Además, el resguardo del vehículo también genera un cobro por cada día o fracción que permanezca en el depósito:

Motocicleta: 23.00 pesos.

23.00 pesos. Automóvil o vagoneta: 73.57 pesos.

73.57 pesos. Camioneta o microbús: 82.76 pesos.

82.76 pesos. Camión tipo rabón, tortón o tractor agrícola: 137.94 pesos.

137.94 pesos. Autobús, tractocamión, semirremolque o maquinaria pesada: 160.95 pesos.

¿Qué otros pagos tendrás que hacer para recuperar tu vehículo?

Además del arrastre y la estancia en el corralón, el propietario deberá cubrir la multa que originó la remisión. Dependiendo de la infracción, el monto puede incrementar considerablemente el costo final.

Algunas de las multas más comunes en la Ciudad de México son:

Estacionarse en doble fila: 3,440 pesos.

3,440 pesos. Estacionarse sobre la banqueta: 3,440 pesos.

3,440 pesos. Obstruir una cochera o entrada: 1,136 pesos.

1,136 pesos. Estacionarse en lugares para personas con discapacidad: 3,440 pesos.

3,440 pesos. Usar el celular o pantallas mientras conduces: 1,911.74 pesos.

1,911.74 pesos. No ceder el paso a peatones: 3,072.60 pesos.

3,072.60 pesos. Circular sin luces de frenado: 4,779.60 pesos.

Por ejemplo, un conductor que estacionó su automóvil sobre la banqueta en la CDMX y tardó tres días en recogerlo tendría que pagar, al menos:

Multa: 3,440 pesos.

3,440 pesos. Arrastre: 1,001 pesos.

1,001 pesos. Tres días de depósito: 312 pesos.

Total aproximado: 4,753 pesos, sin considerar otros adeudos o sanciones.

En el Estado de México, por ejemplo, si un automóvil requirió el servicio de grúa, recorrió 10 kilómetros adicionales y permaneció tres días en el depósito, el propietario pagaría aproximadamente:

Banderazo: 798.02 pesos.

798.02 pesos. 10 kilómetros de arrastre: 284.10 pesos.

284.10 pesos. Tres días de depósito: 220.71 pesos.

Total aproximado: 1,302.83 pesos, sin incluir la multa que haya originado el traslado ni maniobras especiales.

Mientras más tiempo permanezca un vehículo en el corralón, mayor será el monto a pagar, ya que el resguardo se cobra por día o fracción. Por ello, las autoridades recomiendan realizar el trámite de liberación lo antes posible para evitar que la cuenta siga aumentando.

Si el automóvil no es reclamado, las autoridades pueden iniciar el procedimiento previsto en la normativa aplicable. En la Ciudad de México, por ejemplo, un vehículo que permanece más de 90 días en un depósito vehicular puede entrar en un proceso que concluya con su compactación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.