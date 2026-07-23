Abre el registro a la Tarjeta Violeta Baja California este 27 de julio 2026: fecha límite, requisitos y montos

La Secretaría de Bienestar de Baja California abrirá el registro presencial de la Tarjeta Violeta del 27 al 31 de julio de 2026, otorgando un apoyo económico de 2,600 pesos bimestrales a jefas de familia.

El periodo de inscripción durará únicamente cinco días para recibir las solicitudes de mujeres entre 18 y 59 años.

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¿Cuándo es la fecha límite, cuáles son los requisitos y qué monto entrega la Tarjeta Violeta en Baja California?

La Secretaría de Bienestar de Baja California fijó como fecha límite el viernes 31 de julio de 2026 para entregar la documentación en los módulos habilitados. La recepción del expediente y el proceso de incorporación no tienen ningún costo para las solicitantes.

El programa estatal otorga un depósito de 2,600 pesos bimestrales a las beneficiarias que cumplan con toda la documentación oficial:

Edad y residencia: tener entre 18 y 59 años cumplidos y acreditar la residencia en la entidad.

tener entre 18 y 59 años cumplidos y acreditar la residencia en la entidad. Identificación oficial: presentar credencial para votar (INE) vigente con domicilio en el estado o documento expedido por el INM o COMAR.

presentar credencial para votar (INE) vigente con domicilio en el estado o documento expedido por el INM o COMAR. Comprobación de ingresos: percibir ingresos menores a 15,000 pesos mensuales.

percibir ingresos menores a 15,000 pesos mensuales. Documentación personal: entregar clave CURP actualizada y comprobante de domicilio reciente.

entregar clave CURP actualizada y comprobante de domicilio reciente. Acreditación de dependientes: anexar copia del acta de nacimiento de hijos menores de 21 años e inscripción escolar de los dependientes en edad escolar.

¿En qué sedes opera la Secretaría de Bienestar de Baja California para el registro de la Tarjeta Violeta ?

La Secretaría de Bienestar de Baja California habilitó módulos de atención que darán servicio de 8:00 a 15:00 horas durante las fechas fijadas en la convocatoria. Las interesadas pueden acudir con sus expedientes a las siguientes direcciones:

Mexicali: Explanada del Centro Cívico.

Explanada del Centro Cívico. Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles, en la tercera etapa del Río.

COBACH Nuevo Tijuana Valles, en la tercera etapa del Río. Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada número 1600, Ex Ejido Chapultepec.

Calle Ayuntamiento de Ensenada número 1600, Ex Ejido Chapultepec. Tecate: Calle Misión Santo Domingo número 1016, colonia El Descanso.

Calle Misión Santo Domingo número 1016, colonia El Descanso. Playas de Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39.

Calle José Haros Aguilar, parcela 39. San Felipe: Mar Bermejo sin número, Zona Centro.

Mar Bermejo sin número, Zona Centro. San Quintín y Camalú: Módulo de Avenida A entre calles 9 y 10, y el CIB Camalú en la colonia Olivos.

El programa prioriza a madres solteras, viudas o divorciadas que son el principal sustento del hogar. La validación oportuna del expediente garantiza la asignación del apoyo económico.

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