Infonavit 2026: así puedes reclamar el dinero que pagaste de más por tu crédito

Existen casos en los que, por fallas del sistema o simple desconocimiento, un trabajador continúa pagando un crédito Infonavit ya liquidado. Esto sucede cuando el patrón sigue aplicando los descuentos correspondientes porque, en el sistema del instituto, ese pago todavía no aparece registrado como saldado. Ante este tipo de confusiones, el propio Infonavit explicó cómo detectar el problema y recuperar el dinero pagado de más.

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¿Cómo saber si Infonavit te sigue cobrando un crédito ya liquidado?

Los trabajadores que tengan dudas respecto a si siguen pagando un crédito Infonavit ya liquidado deben seguir un paso a paso muy sencillo.

Lo primero es ingresar a Mi Cuenta Infonavit y descargar el Estado de Cuenta, documento que permite confirmar si el crédito realmente ya fue liquidado. Si es así, todos los pagos hechos después de esa fecha se consideran "excedentes" y quedan acumulados en una cuenta llamada “Aclaración de Pagos no Correspondidos”.

Los pagos hechos después de liquidar un crédito se consideran "excedentes" en el sistema de Infonavit. (Archivo)

¿Cómo pedir la devolución del dinero pagado de más a Infonavit?

Para solicitar ese dinero, Infonavit ofrece la opción "Devolución de Pagos en Exceso“, disponible dentro de la plataforma, o bien se puede tramitar de forma presencial en el Centro de Servicio Infonavit (CESI).

En cualquiera de los dos casos, se necesitan ciertos documentos:

número de Seguridad Social

CURP

estado de cuenta bancario

estado de cuenta del crédito

identificación oficial

Una vez que Infonavit valida el caso, el reembolso se deposita en un plazo de entre 15 y 30 días hábiles.

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