Los únicos municipios del Edomex que certifican el trámite de no antecedentes penales

Uno de los trámites más complejos que existen al momento de solicitar empleo es el certificado de antecedentes no penales; se trata de un documento regulado para evitar discriminación laboral.

Este certificado no debería exigirse para empleos que no estén relacionados con la seguridad, ya que para cualquier otra actividad es innecesario.

¿Cuáles son los empleos del Edomex que solicitan no antecedentes penales?

Este certificado solo puede solicitarse para:

Requisitos legales: Autoridades judiciales o administrativas lo piden para cumplir con procesos legales o investigaciones.

Trámites migratorios: Las embajadas o consulados lo exigen para procesar visas.

Trámites laborales: Se pide para puestos en el servicio público, instituciones de seguridad pública o privada, y labrores asociadas a información confidencial o delicada.

¿Cuáles son los municipios en el Edomex que expiden el certificado?

En el Estado de México como en otros estados,la expedición de este certificado permite acreditar si una persona ha sido o no condenada por sentencia firme dictada por los órganos jurisdiccionales competentes.

Los municipios que lo expiden son los siguientes:

Toluca

Ecatepec

Tejupilco

Jilotepec

Atlacomulco

Nezahualcóyotl

Tlanepantla

Valle de Bravo

Texcoco

Requisitos para obtener el certificado

Para concluir la solicitud en Edomex y recibir la carta de antecedentes no penales, la persona debe acudir a estos municpios tras una cita agendada con los estos documentos:

Formato universal de pago y comprobante de pago.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cartilla militar

Comprobante impreso de registro en línea (cita).

Dos fotografías en tamaño infantil (sólo si el trámite se concluirá en los módulos de Atlacomulco, Tlanepantla, Texcoco, Ecatepec Jilotepec, Valle de Bravo y Tejupilco.

La persona deberá presentarse en la oficina seleccionada en la fecha hora elegida, con la documentación ya que sin cita previa no podrás ser atendido.

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