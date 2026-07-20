Confirmado en Querétaro: esto es lo que ocurrirá si no realizas la verificación vehicular en julio 2026

La verificación vehicular de julio 2026 llega con una advertencia directa para los conductores de Querétaro. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) aplica sanciones económicas escalonadas a quienes dejan pasar la fecha límite de su placa, y el monto varía según el uso del vehículo registrado en el Padrón Vehicular Estatal.

El calendario de este trámite ambiental sigue vigente para julio y agosto según el color del engomado. Quien no presente su unidad en un centro autorizado enfrenta un cobro que se acumula por cada semestre vencido, y la SEDESU no exime del trámite pese al pago de la sanción correspondiente.

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¿Cuánto debes pagar si no verificas tu vehículo en Querétaro?

El monto de la multa depende del uso registrado del vehículo ante el Padrón Vehicular Estatal. Los autos particulares de personas físicas pagan 6 UMA por semestre, equivalentes a 703.86 pesos, mientras las personas morales y unidades pesadas cubren 10 UMA por igual periodo, es decir 1,173.10 pesos.

El transporte público enfrenta la sanción más alta dentro del tabulador vigente de la SEDESU. Cada unidad acumula 15 UMA por semestre sin verificar, un monto que equivale a 1,759.65 pesos actuales.

Un cambio de propietario no cancela la deuda generada durante el periodo vencido. La SEDESU mantiene vigente el cobro acumulado y exige liquidarlo antes de verificar la unidad en cualquier centro autorizado.

6. La multa por no verificar en Querétaro va de 703.86 a 1,759.65 pesos (Imagen ilustrativa)

Descuentos y exenciones en la multa por no verificar en Querétaro

Ciertos grupos de conductores acceden a beneficios dentro del esquema de sanciones estatal. Los adultos mayores de 60 años y los propietarios con placa para personas con discapacidad obtienen un descuento del 50% sobre el monto total de la multa.

Siete municipios de la Sierra Gorda mantienen una excepción total al pago, aunque no a la obligación de verificar. La SEDESU confirma la exención en estos municipios para las unidades registradas con tarjeta de circulación local:

Landa de Matamoros

Jalpan de Serra

Pinal de Amoles

Arroyo Seco

Peñamiller

San Joaquín

Tolimán

El beneficio no aplica de forma automática y requiere acreditar la condición correspondiente. El conductor debe presentar la tarjeta de circulación vigente y, en su caso, la identificación que acredite la edad o discapacidad.

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