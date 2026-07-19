Muchos conductores en Querétaro no lo saben: el truco para no olvidar la fecha en que te toca la verificación vehicular

Cada semestre, miles de conductores en Querétaro pierden de vista la fecha exacta de la verificación vehicular, sobre todo cuando el engomado y la terminación de placa cambian de un periodo a otro. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) ofrece un canal directo por WhatsApp que evita la consulta manual del calendario oficial y responde de forma directa con el periodo que corresponde a cada unidad.

El trámite aplica dos veces al año y su fecha depende del color del engomado y del número final de placa asignado por el gobierno estatal. Quienes ignoran el periodo enfrentan sanciones económicas y la obligación de repetir el proceso, un escenario que la alternativa digital de la SEDESU busca reducir entre los automovilistas de la entidad.

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¿Cómo saber la fecha de verificación vehicular en Querétaro por WhatsApp?

SEDESU habilita un número de WhatsApp de atención ciudadana en el que el conductor envía el número de placa del vehículo y recibe información sobre el periodo que le corresponde. El servicio opera en días y horarios de oficina y complementa la consulta del calendario semestral publicado en el portal oficial.

La alternativa digital resulta útil para quienes desconocen el color de su engomado o el mes exacto que les toca según la terminación de placa. Julio marca el arranque del segundo semestre y activa el periodo para el engomado amarillo, con placas terminadas en 5 y 6.

La aplicación oficial AppQro ofrece una función similar de consulta y pago, y permite revisar adeudos de tenencia y multas vinculados a la placa. Ambas herramientas buscan reducir el número de vehículos que llegan a la sanción por falta de verificación a tiempo.

¿De cuánto es la multa por no verificar en Querétaro?

El tabulador vigente de la SEDESU fija la sanción por semestre según el tipo de vehículo, con la UMA 2026 en 117.31 pesos. Estos son los montos vigentes para cada categoría de vehículo registrada en el Padrón Vehicular Estatal:

Vehículos particulares de personas físicas: 6 UMA (703.86 pesos)

Vehículos particulares de personas morales o pesados: 10 UMA (1,173.10 pesos)

Vehículos de servicio público: 15 UMA (1,759.65 pesos)

Los adultos mayores de 60 años y los propietarios con placa para personas con discapacidad acceden a un descuento del 50% en la sanción. Los municipios de la Sierra Gorda están exentos del pago, aunque no de la obligación de verificar.

¿Qué pasa si el auto reprueba la verificación en Querétaro?

Cuando la unidad no aprueba la prueba de emisiones, el centro autorizado expide un certificado de rechazo y el propietario corrige la falla antes de repetir el trámite. El tabulador oficial fija ese segundo intento en 1.11 UMA, equivalente a 130.21 pesos.

Las fallas más comunes están relacionadas con la afinación del motor, el convertidor catalítico o el sensor de oxígeno, y conviene resolverlas antes de solicitar una nueva cita. El informe de resultados que entrega el verificentro no tiene costo adicional para el usuario.

Repetir la prueba dentro del periodo asignado evita, además, la multa por extemporaneidad que se acumula por cada semestre vencido. Los municipios de la Sierra Gorda mantienen la exención del pago de sanciones, aunque no de la obligación de verificar.

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