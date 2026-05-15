Edomex aprieta el reemplacamiento 2026: miles de autos tienen los días contados antes del cierre de mayo

El reemplacamiento 2026 en el Estado de México avanza con un calendario estricto y miles de conductores todavía no saben si les toca este mes. El padrón vehicular se actualiza por dígito de placa, y mayo concentra a un grupo específico de automóviles particulares que no pueden dejar el trámite para después.

La obligación no es nueva, pero la fecha límite de este turno aprieta más de lo que parece. Las placas mexiquenses caducan cada cinco años, y quien arrastra matrículas de 2020 o 2021 ya está dentro del radar de las autoridades.

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¿Quiénes deben reemplacar antes de que termine mayo en Edomex?

Según el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex, el turno actual corresponde a vehículos particulares con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4. Entran también los autos con matrículas expedidas en 2021 y los de 2020 o años anteriores que no renovaron durante 2025.

El programa completo se extiende hasta el 31 de agosto, pero cada grupo tiene su propia fecha de corte dentro del calendario oficial. Para el bloque de mayo, el plazo cierra el 31 del mes y no se mueve. Quien renueva fuera de esa ventana queda expuesto a la fiscalización de tránsito en cualquier punto del Estado de México.

Las placas expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 funcionan distinto: conservan la vigencia indicada en la tarjeta de circulación. La renovación tiene quince días hábiles desde el vencimiento, o puede adelantarse dentro del periodo oficial.

placas Autos con engomado rojo y terminación 3 y 4 cierran su plazo el 31 de mayo. (César Olivares | adn Noticias)

¿Cuánto cuesta y qué pasa si no renuevas las placas en Edomex?

El trámite se paga en línea a través del portal oficial. El conductor elige entre recoger las placas en el módulo asignado o pedir la entrega a domicilio con costo adicional. El monto cambia según el tipo de unidad: autos particulares, motocicletas y vehículos de carga tienen tarifas diferenciadas, y el desfase entre ellas es considerable.

¿Y si decides ignorarlo? Circular con matrículas vencidas en Edomex tiene un costo medido en UMAs (la UMA 2026 vale $117.31 pesos). La sanción económica es solo el primer escalón. Las autoridades pueden retirar las placas en el momento y, en algunos casos, remitir el vehículo al depósito, lo que dispara los gastos varias veces por encima del trámite original.

Revisar si tu auto entra en el calendario de mayo es la diferencia entre cerrar el mes tranquilo o cargar con una multa que duele.

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