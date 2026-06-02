Es oficial en CDMX: estas placas tienen hasta el 30 de junio para verificar o pagarán multa

La Ciudad de México arrancó un nuevo capítulo del calendario de verificación vehicular y un grupo específico de automovilistas tiene los días contados. El desglose emitido por la autoridad medioambiental regula la circulación y exige la inspección física obligatoria para los residentes locales que poseen ciertos automóviles particulares.

Esta actualización del programa ambiental obliga a regularizar la situación de un sector masivo de automóviles particulares. Quienes eviten el trámite en el verificentro sufrirán severas sanciones económicas, recargos acumulados y trámites duplicados que dañarán directamente el bolsillo del ciudadano.

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¿Qué placas deben verificar en CDMX antes del 30 de junio de 2026?

Los lineamientos vigentes de la Sedema establecen que durante este periodo deben cumplir los autos con engomado azul y terminación 9 o 0. Los propietarios disponen de una ventana temporal regulada que concluye el último día del mes, sin posibilidad de prórrogas de último momento.

El proceso preventivo opera bajo el control estricto de las plantas de inspección autorizadas en las alcaldías metropolitanas. Las autoridades recomiendan agendar una cita digital previa para evitar largas filas en los verificentros y asegurar la obtención del holograma correspondiente.

El reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra indica la obligatoriedad de someter las unidades a la prueba de emisiones de gases contaminantes. Este marco legal busca garantizar niveles mínimos de polución en la zona urbana, aplicando restricciones severas a los conductores omisos.

Placas de CDMX Los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 o 0 deben verificar antes del 30 de junio. (FIA)

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX en 2026?

La tarifa oficial del trámite técnico para hologramas 1 y 2 mantiene un costo fijo de 765 pesos mexicanos. El depósito de este derecho se realiza directamente en las cajas de los establecimientos autorizados y no contempla cobros extra ni comisiones adicionales.

La inspección física comprende la revisión del sistema de escape, la eficiencia del motor y los componentes de seguridad. Los centros de verificación carecen de facultades legales para modificar los precios establecidos por ley o aplicar descuentos especiales.

Los usuarios deben presentar la tarjeta de circulación al corriente y el comprobante del pago de la tenencia. Una falla mecánica menor en el centro de diagnóstico provoca el rechazo inmediato del automóvil, forzando al contribuyente a repetir la inspección.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en CDMX?

La sanción económica por omitir la validación de emisiones equivale exactamente a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta equivalencia legal se traduce en un castigo de 2 mil 346.20 pesos ($117.31 pesos por cada UMA) que debe liquidarse de inmediato.

El desembolso de la infracción extemporánea no exime al automovilista de presentar la evaluación ambiental requerida en los verificentros. El infractor asume el costo de la multa más la tarifa original de 765 pesos, elevando la pérdida total.

La policía de tránsito aplica penalizaciones adicionales que restringen la movilidad de los vehículos que circulan sin un holograma vigente. Cumple con la normativa aplicable esta misma semana, resguarda tus comprobantes impresos de pago y evita que tu unidad termine en el depósito vehicular.

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