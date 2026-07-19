Infonavit ofrece este descuento a jubilados y pensionados: así puedes pagar menos por tu crédito

Después de jubilarse, el ingreso mensual puede disminuir, lo que puede ocasionar retrasos en pagos comunes como préstamos, tarjetas y, en muchos casos, créditos del Infonavit. Ante esta situación, y para quienes todavía tienen un crédito Infonavit, el programa Apoyo a Jubilados permite solicitar una mensualidad acorde con el dinero que reciben mediante su pensión.

A través de este programa, el pago ordinario puede ajustarse al 25% de la jubilación o pensión mensual. Sin embargo, la reducción no se aplica automáticamente ni incluye los seguros y comisiones del crédito, los cuales deben cubrirse de manera adicional.

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¿Quién puede bajar la mensualidad de su crédito Infonavit?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con el programa Apoyo a Jubilados, dirigido a quienes ya reciben una pensión y todavía pagan su crédito hipotecario. Para autorizar la reducción, el instituto revisa las condiciones del financiamiento y el historial de pagos.

Además de lo anterior, los requisitos necesarios para aplicar al programa son:

Contar con una resolución de pensión por cesantía o vejez

Haber dejado de cotizar al IMSS

Tener al menos 120 mensualidades completas pagadas (10 años de pago)

No estar en un proceso jurídico por falta de pago

Tener más de 12 mensualidades pendientes

No tener una relación laboral vigente

El beneficio aplica para créditos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) y en pesos, sin importar la fecha de contratación.

¿Cómo se calcula el Apoyo a Jubilados?

La nueva mensualidad corresponde al 25% de la pensión. Por ejemplo, una persona que recibe 12 mil pesos al mes podría tener un pago base de 3 mil pesos.

Sin embargo, los seguros y comisiones del crédito no tienen descuento, por lo que deben pagarse aparte del monto ajustado. Después de revisar el expediente, el Infonavit informa la cantidad final y, si el jubilado está de acuerdo, debe firmar un convenio y conservar una copia.

¿Qué documentos debes presentar?

El trámite es presencial y puede realizarse en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o en la delegación más cercana. Para solicitarlo se necesita:

Identificación oficial vigente con fotografía

Original del dictamen o resolución de jubilación o pensión

Número de crédito o Número de Seguridad Social

La resolución puede ser emitida por:

IMSS

ISSSTE

Afore

Una aseguradora

Si el titular no puede acudir, otra persona podrá hacer el trámite con una carta poder o poder notarial y su identificación oficial. El proceso es gratuito, por lo que no se requiere pagar a gestores.

¿Hasta cuando se puede aprovechar el programa?

Segun el Instituto el beneficio puede cancelarse cuando:

La mensualidad no se cubre completa

El pago se realiza fuera de tiempo

El jubilado vuelve a trabajar y cotiza al IMSS

El crédito deja de cumplir las condiciones del programa

Si esto ocurre, la mensualidad regresa al monto que tenía antes del convenio. El Infonavit no establece una duración fija para el apoyo, por lo que puede mantenerse mientras los pagos se realicen completos y a tiempo, y el jubilado no vuelva a cotizar al IMSS.

El beneficio puede solicitarse hasta tres veces durante la vida del crédito. Si se pierde, deberán realizarse dos pagos consecutivos antes de tramitarlo nuevamente.

¿Cómo consultar y pagar la nueva mensualidad?

Después de firmar el convenio, el monto actualizado puede revisarse en Mi Cuenta Infonavit:

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit Elegir Mi Crédito Entrar a Saldos y Movimientos Abrir el estado de cuenta

Ahí aparecen la mensualidad, el saldo pendiente, los pagos realizados y los intereses. El pago puede hacerse en:

línea

transferencia

bancos y establecimientos autorizados

Para localizar un Cesi o recibir orientación, también se puede consultar el portal oficial del Infonavit o llamar a Infonatel al 55 9171 5050, en la Ciudad de México, y al 800 008 3900, desde el resto del país.

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