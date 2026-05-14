Confirmado en Jalisco: este es el costo y los requisitos para dar de alta tu auto nuevo este 2026

Comprar el auto fue la parte fácil. Ahora viene el Padrón Vehicular del estado, y ahí es donde la mayoría se traba: no es solo entregar papeles. El Servicio Estatal Tributario pide cita previa, documentación específica y un pago en ventanilla que conviene tener listo antes de llegar.

La nueva administración estatal ajustó el procedimiento para 2026 y el trámite ahora arranca en línea, aunque se cierra en persona. Hay un costo único por las placas nuevas que aplica a todos los autos domiciliados en Jalisco. El monto lo dejamos más abajo, junto con el desglose completo de pasos.

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¿Cuánto cuesta dar de alta un auto nuevo en Jalisco?

El precio de las placas nuevas en Jalisco para 2026 quedó en 2,240 pesos (equivalente a 19.09 UMAs, considerando la UMA 2026 de $117.31). Ese pago cubre la matriculación inicial ante el Padrón Vehicular del Servicio Estatal Tributario.

A ese costo se suma el refrendo anual de derecho vehicular, que vas a renovar cada año mientras el auto esté a tu nombre. El refrendo es independiente de la verificación y de la tenencia, así que conviene calendarizarlo aparte para no acumular adeudos.

Pasos para matricular tu auto en el Padrón Vehicular de Jalisco

El trámite es presencial, pero la cita se saca por internet. Sin cita previa no te van a atender en la Oficina de Recaudación Fiscal. Estos son los pasos que vas a seguir:

Agendá tu cita en sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora y elegí la Oficina de Recaudación Fiscal más cercana a tu domicilio.

en sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora y elegí la Oficina de Recaudación Fiscal más cercana a tu domicilio. Presentate el día agendado con toda la documentación que pide el estado para el alta vehicular.

con toda la documentación que pide el estado para el alta vehicular. Entregá los papeles al agente de atención vehicular asignado a tu trámite.

al agente de atención vehicular asignado a tu trámite. Respondé las preguntas sobre origen del auto, domicilio fiscal y factura sin omitir datos.

sobre origen del auto, domicilio fiscal y factura sin omitir datos. Pagá las contribuciones en la misma oficina y guardá el comprobante.

en la misma oficina y guardá el comprobante. Recibí tus placas físicas con la matrícula asignada y la tarjeta de circulación a nombre del propietario.

Vehículos más baratos del mercado Placas nuevas en Jalisco cuestan 2,240 pesos en 2026. (Getty Images)

Cualquier omisión durante el trámite frena el alta y te obliga a volver con cita nueva. Por eso conviene revisar dos veces la documentación antes de salir de casa.

¿Qué gasolina debe usar un auto recién comprado en Jalisco?

Acá hay un mito que conviene romper: que sea cero kilómetros no significa que pida Premium. Lo que manda es el motor, no la antigüedad del vehículo. La etiqueta en la tapa del tanque o el manual del fabricante indican el octanaje correcto.

Los motores turbo, de alta compresión o de alto desempeño sí piden Premium de 91 octanos, porque resisten mejor la detonación y previenen el cascabeleo. Si tu auto entra en esa categoría, ahorrar en gasolina te sale caro a mediano plazo.

Los motores atmosféricos —la mayoría de los autos de uso diario— funcionan perfecto con Magna de 87 octanos. Cargar Premium en un motor que no la necesita no rinde más ni cuida el motor: pagás de más sin beneficio real.

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