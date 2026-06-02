Confirman en Sonora nueva ruta de transporte público desde el 5 de junio hacia esta zona

El Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) implementará una ruta especial de transporte público en Hermosillo con destino directo al Bosque Urbano La Sauceda. El nuevo recorrido, con fines recreativos, facilitará el acceso de las familias.

El coordinador ejecutivo del organismo, Carlos Sosa Castañeda, anunció que la Línea Recreativa La Sauceda iniciará operaciones formalmente el próximo viernes 5 de junio. La flotilla enlazará con las redes de movilidad urbana de la capital sonorense.

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¿Cuáles son las paradas y conexiones de la nueva ruta de transporte en Hermosillo?

La nueva ruta recorrerá los puntos más transitados del Centro Histórico y se enlazará con las 34 líneas tradicionales de pasaje que confluyen en el primer cuadro de la ciudad. El trazo vial permite a los usuarios transbordar de forma directa y rápida hacia el Bosque Urbano La Sauceda.

Los pasajeros podrán abordar o descender de las unidades en los siguientes puntos estratégicos:

Parque Leona Vicario

Jardín Juárez (funcionará como el punto de salida base del circuito)

(funcionará como el punto de salida base del circuito) Mercado Municipal

Museo Regional de Sonora

Parque Madero

¿En qué horarios y con qué frecuencia operará la Línea Recreativa La Sauceda?

El servicio público funcionará exclusivamente durante los días de fin de semana con salidas programadas cada 30 minutos desde la estación base del Jardín Juárez. Las autoridades estatales asignaron camiones totalmente refrigerados para garantizar la comodidad de los usuarios durante el verano.

Las jornadas de operación de los autobuses se ejecutarán bajo los siguientes bloques de tiempo:

Viernes: a partir de las 16:00 horas y hasta el cierre de los recorridos fijado a las 21:00 horas.

a partir de las 16:00 horas y hasta el cierre de los recorridos fijado a las 21:00 horas. Sábados: desde las 09:00 hasta las 21:00 horas.

desde las 09:00 hasta las 21:00 horas. Domingos: desde las 09:00 hasta la última salida nocturna programada a las 21:00 horas.

desde las 09:00 hasta la última salida nocturna programada a las 21:00 horas. Rastreo digital en tiempo real: consultar la ubicación exacta del camión y los minutos de espera a través de la aplicación móvil UNE Transporte Sonora.

La planeación logística del Imtes prevé beneficiar de forma directa a una población potencial de más de 80 mil usuarios que se desplazan diariamente en los camiones de la capital del estado.

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