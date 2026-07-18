Todos estos autos en Jalisco ya deben hacer la verificación vehicular desde julio 2026 y el reloj está corriendo

Julio marca un nuevo corte en el programa de Verificación Vehicular Responsable que aplica en el estado. Miles de vehículos con matrícula específica entran en la ventana obligatoria de revisión y deben acudir a un centro autorizado antes de que termine el bimestre, mientras las autoridades estatales insisten en el cuidado del aire como motivo central del esquema.

El proceso se repite cada año conforme al último número de la placa, un mecanismo que el Gobierno de Jalisco mantiene sin cambios para este ciclo. La Secretaría respectiva recuerda que la fecha varía por vehículo y pide agendar cita con anticipación para evitar la saturación de módulos disponibles en la zona metropolitana.

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¿A quiénes les toca la verificación vehicular en Jalisco este julio?

Para este bimestre, el turno corresponde a los vehículos cuya placa termina en el número 6, según el calendario oficial de Verificación Responsable. Quienes no completen el trámite en julio o agosto pagarán una tarifa distinta, por lo que las autoridades piden agendar la cita cuanto antes en el portal correspondiente.

El costo regular de la prueba es de 500 pesos si el propietario acude dentro del periodo asignado. Fuera de esa ventana, el monto sube hasta 550 pesos y el sistema exige pagar de forma digital con tarjeta bancaria al momento de reservar el horario en línea.

Al concluir el pago, la plataforma genera un comprobante digital que debe presentarse impreso o desde el celular en el centro de verificación. El propietario debe cargar además los datos del vehículo, la tarjeta de circulación y elegir fecha, horario y sede en el portal, un paso que la dependencia considera clave para agilizar la fila.

Después de brindar la documentación necesaria al llegar a tu cita de #VerificaciónJalisco, se valida que la información del vehículo como año, modelo y tipo de combustible coinciden con los datos registrados en la plataforma al agendar la cita.



☝️ Conoce más detalles. pic.twitter.com/ekiqVAOyyd — VJalisco (@vjalisco_) June 25, 2026

¿Quiénes deben realizar la verificación vehicular en Jalisco y quiénes están exentos?

El trámite es obligatorio para los vehículos de circulación permanente en las siguientes zonas de la entidad:

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán

Ocotlán, Jamay y Poncitlán Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic

Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic Ciudades medias: Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

Vehículos exentos del programa:

Modelo del año en curso o siguiente (2026 y 2027)

100% eléctricos e híbridos enchufables (PHEV)

Placas federales y placas de autos clásicos

Antes de acudir a la cita, especialistas recomiendan revisar el estado del motor, el sistema de escape y la presión de los neumáticos para reducir el riesgo de un rechazo en la prueba.

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