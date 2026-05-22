Pasaje gratuito del transporte público en Jalisco: estas son las personas que pueden aplicar al beneficio

El sistema de transporte público en Jalisco mantiene vigente su programa de transporte gratuito para niñas y niños con el objetivo de reducir el gasto diario en movilidad dentro del estado.

El apoyo aplica en servicios integrados como Mi Tren, Mi Macro y diversas rutas urbanas que operan con el sistema electrónico de pago. Para utilizar el beneficio, las y los menores deben contar con la tarjeta correspondiente vinculada al programa de movilidad.

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¿Cómo funciona el beneficio de pasaje gratuito para niñas y niños en Jalisco?

El programa de movilidad en Jalisco contempla un esquema de viajes gratuitos para niñas y niños de entre 5 y 12 años, quienes pueden acceder a dos pasajes diarios dentro del sistema de transporte público estatal.

Para activar el beneficio, es necesario que la madre, padre o tutor cuente con la Tarjeta Única del sistema de movilidad. En caso de no tenerla, debe realizar el registro previo en la plataforma oficial.

El trámite se realiza de la siguiente manera:

Ingresar al portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx en la sección “Mis citas agendadas”

en la sección “Mis citas agendadas” Capturar el número de folio y la CURP del titular de la Tarjeta Única

Seleccionar la opción “agregar infante (5 - 12 años)”

Registrar la CURP del menor

Agendar una cita en el sistema

Acudir al módulo correspondiente con la presencia del tutor y la niña o niño

En el momento de la cita, se entrega la tarjeta que permite activar el beneficio dentro del sistema de transporte público.

Estudiantes también cuentan con tarifa preferencial en Jalisco

Además de las niñas y niños, las y los estudiantes de Jalisco también forman parte del esquema de apoyos al transporte público que busca reducir el gasto diario en movilidad dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, con una tarifa preferencial fija de 5 pesos por viaje.

Este beneficio aplica para estudiantes de distintos niveles educativos y se mantiene a través de programas estatales de apoyo como Mi Pasaje y Yo Jalisco, los cuales funcionan mediante sistemas de identificación y pago electrónico dentro del transporte público.

En el caso del programa Mi Pasaje (tarjeta amarilla), este esquema continúa vigente para estudiantes, permitiéndoles pagar una tarifa reducida frente al costo general del pasaje. Por otra parte, la modalidad Yo Jalisco también contempla apoyos que pueden llegar hasta el 100% o 50% de subsidio, con un límite de hasta cuatro viajes diarios.

La tarifa preferencial se estableció en abril pasado sin distinción entre instituciones públicas o privadas. De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, este beneficio se mantendrá vigente hasta la finalización de su mandato.

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