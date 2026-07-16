Confirmado en Veracruz: requisitos y documentos para aplicar al Programa de Apoyo al Empleo en julio 2026

Buscar una vacante formal en plena mitad del 2026 puede ser complicado cuando no se conocen las empresas que están contratando y las áreas o campos disponibles en la actualidad. Ante esto, el Programa de Apoyo al Empleo en Veracruz, lanzado a inicios de año, sigue disponible en julio para orientar y vincular a personas mayores de edad con oportunidades laborales.

Sin embargo, y a comparación de programas similares en otros estados, no se trata de un depósito económico directo, sino de atención y acompañamiento del Servicio Nacional de Empleo para facilitar la búsqueda de trabajo.

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¿Qué ofrece el Programa de Apoyo al Empleo?

La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz abrió la convocatoria del Programa de Apoyo al Empleo para ayudar a quienes buscan trabajo a mejorar sus habilidades y acercarse a empresas con vacantes disponibles.

Según el perfil de la persona y las oportunidades disponibles, ofrece:

Orientación personalizada para buscar empleo

Información sobre puestos disponibles

Vinculación con empresas

Opciones laborales fuera del lugar de residencia

Atención mediante esquemas de movilidad laboral

Las Reglas de Operación 2026 establecen que el programa funciona mediante los subprogramas de Intermediación Laboral y Movilidad Laboral.

¿Quién puede solicitar el apoyo en Veracruz?

Para participar, los interesados deberán cumplir con estas condiciones:

Tener 18 años o más

Estar buscando una oportunidad laboral

Registrarse ante el Servicio Nacional de Empleo

La convocatoria también está abierta a personas que actualmente tienen un trabajo, pero buscan mejores condiciones u otra oportunidad. La asignación de una vacante dependerá del perfil, la experiencia y los puestos disponibles.

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

El documento básico solicitado es la Clave Única de Registro de Población (CURP). Además, la persona debe crear su cuenta como buscadora de trabajo en el Portal del Empleo.

Los requisitos iniciales son:

CURP

Correo electrónico para crear la cuenta

Datos personales y laborales

Registro como persona buscadora de empleo

Según la vacante o el servicio solicitado, el personal puede pedir documentos adicionales para comprobar estudios, experiencia laboral o alguna habilidad específica.

¿Cómo aplicar al Programa de Apoyo al Empleo?

El registro puede iniciarse desde el Portal del Empleo. El proceso general es:

Ingresar al registro oficial para personas buscadoras de trabajo y crea una cuenta Captura la CURP Completar el perfil académico y laboral Consultar las vacantes disponibles Acudir a una oficina del Servicio Nacional de Empleo si se necesita orientación Dar seguimiento a las opciones propuestas por el personal

El Portal del Empleo también permite consultar directamente las vacantes disponibles en Veracruz y registrarse sin pagar intermediarios.

¿Dónde están las oficinas del Servicio Nacional de Empleo?

Las personas que necesiten atención presencial pueden acudir a las unidades regionales ubicadas en:

Xalapa: Av. Manuel Ávila Camacho 195, col. Ferrer Guardia. Tel. 228 842 1900, ext. 3133

Av. Manuel Ávila Camacho 195, col. Ferrer Guardia. Tel. 228 842 1900, ext. 3133 Coatzacoalcos: Lázaro Cárdenas 502, col. María de la Piedad. Tel. 921 212 1942

Lázaro Cárdenas 502, col. María de la Piedad. Tel. 921 212 1942 Boca del Río: Calle Tiburón 76, fracc. Costa de Oro. Tel. 229 931 1951

Calle Tiburón 76, fracc. Costa de Oro. Tel. 229 931 1951 Córdoba: Calle 1 núm. 207, local 1, col. Centro, Plaza María Isabel. Tel. 271 717 3038

Calle 1 núm. 207, local 1, col. Centro, Plaza María Isabel. Tel. 271 717 3038 Poza Rica: Josefa Ortiz de Domínguez s/n, col. Obras Sociales. Tel. 782 823 3245

Josefa Ortiz de Domínguez s/n, col. Obras Sociales. Tel. 782 823 3245 Pánuco: Melchor Ocampo 103, col. Centro. Tel. 846 266 2344

También pueden llamar al 079 desde cualquier parte del país o consultar el directorio oficial de oficinas del Servicio Nacional de Empleo para localizar la sede más cercana.

El programa ofrece estos servicios de manera totalmente gratuita, por lo que ninguna persona debe cobrar por garantizar una vacante o agilizar el proceso.

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