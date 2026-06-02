Licencia de conducir en Jalisco 2026: Requisitos y guía PASO a PASO para el trámite por primera vez

Completar con éxito una guía PASO a PASO resulta indispensable para los automovilistas que buscan resolver este trámite estatal por primer vez. El nuevo esquema de movilidad modifica la forma de presentar los requisitos obligatorios antes de emitir la licencia de conducir en Jalisco.

Las autoridades estatales diseñaron un mecanismo estricto que requiere la aprobación de evaluaciones teóricas y de habilidades prácticas antes de emitir la identificación plástica vehicular. Esta medida busca regularizar a miles de conductores en la zona, garantizando que cumplan con las aptitudes necesarias para circular de manera legal.

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Guía PASO a PASO para tramitar la licencia de conducir en Jalisco

La Secretaría de Transporte determinó un orden específico para la gestión de este documento de identidad vehicular, por lo que saltarse las etapas invalida la atención en ventanilla. Los interesados completan el circuito digital y presencial de forma obligatoria para obtener la licencia de conducir en Jalisco.

Agendar cita en línea: Ingresar al portal oficial del Gobierno de Jalisco para seleccionar el módulo más cercano, el tipo de documento, el día y el horario disponible.

Ingresar al portal oficial del Gobierno de Jalisco para seleccionar el módulo más cercano, el tipo de documento, el día y el horario disponible. Validar documentación original: Presentar el expediente completo en la zona de ventanillas del centro de atención seleccionado para la revisión de los datos ciudadanos.

Presentar el expediente completo en la zona de ventanillas del centro de atención seleccionado para la revisión de los datos ciudadanos. Aprobar las evaluaciones viales: Acreditar de forma satisfactoria el examen de conocimientos teóricos sobre el reglamento de tránsito y la prueba práctica de manejo.

La dependencia estatal recibe a los automovilistas de lunes a viernes en sus oficinas centrales en un horario extendido que abarca desde las 8:30 hasta las 18:00 horas. El servicio opera exclusivamente con cita programada en la plataforma para el caso de los días sábados, en un horario de 8:30 a 11:20 horas.

Requisitos para realizar el trámite por primera vez

Los ciudadanos que acuden a las instalaciones de movilidad vial integran un expediente en original y copia, el cual se coteja minuciosamente por los validadores gubernamentales. Cualquier inconsistencia suspende de forma inmediata la atención del solicitante si falta un papel indispensable para el trámite de la licencia de conducir en Jalisco.

Identificación oficial con fotografía: Presentar la credencial para votar INE o el pasaporte mexicano vigente en óptimas condiciones.

Presentar la credencial para votar INE o el pasaporte mexicano vigente en óptimas condiciones. Comprobante de residencia actual: Exhibir un recibo de servicios con una vigencia menor a 90 días, el cual coincide con el domicilio o apellido de la identificación.

Exhibir un recibo de servicios con una vigencia menor a 90 días, el cual coincide con el domicilio o apellido de la identificación. Clave Única de Registro: Entregar la constancia de la CURP impresa en formato reciente o el acta de nacimiento actualizada.

Entregar la constancia de la CURP impresa en formato reciente o el acta de nacimiento actualizada. Acreditación de edad y salud: Contar con 18 años más un día cumplidos, conocer el tipo de sangre y, para mayores de 75 años, añadir un certificado médico de aptitud.

El marco legal vigente mandata que sectores específicos de la población, tales como motociclistas o choferes de plataformas, presenten una constancia física de curso vial. Cumplir con estos parámetros garantiza la obtención del plástico por primer vez al validar los requisitos en el módulo.

Costo de la licencia de conducir nueva en Jalisco

Los montos aprobados para la expedición de este documento oficial varían en función de la modalidad de manejo que requiera el ciudadano en la entidad. La Secretaría de Hacienda habilitó el pago en su plataforma web y en oficinas recaudadoras autorizadas para agilizar el proceso de la licencia de conducir en Jalisco.

Automovilista: La tarifa establecida para esta modalidad se fija en 913 pesos por persona.

La tarifa establecida para esta modalidad se fija en 913 pesos por persona. Chofer: El costo vigente para este tipo de conductor asciende a un total de mil 030 pesos.

Las autoridades fiscales notifican a la población que los pagos efectuados en ventanillas bancarias tradicionales registran un periodo de validación de hasta 72 horas en el sistema. Resulta indispensable presentar el comprobante de pago original y copia al momento de realizar el trámite presencial debido a esta situación técnica.

Se recomienda revisar detalladamente la vigencia de las identificaciones oficiales y realizar el depósito de forma anticipada para evitar contratiempos en los centros de atención.

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