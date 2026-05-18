Adiós a las placas viejas en Yucatán: preparan multas para quienes no las renueven antes de esta fecha límite

La actualización del registro vehicular en territorio yucateco entra en su etapa más crítica para miles de conductores que postergaron el trámite. Las autoridades estatales han sido enfáticas al señalar que la seguridad vial depende de una base de datos confiable y actualizada. Por ello, el despliegue de vigilancia será exhaustivo una vez que concluya el plazo legal vigente para este año.

Los propietarios deben acudir a los centros de atención antes de que se cumpla el término del decreto oficial. Evitar complicaciones en los retenes de inspección es posible si se cuenta con la documentación en regla. La autoridad confirmó que no habrá más extensiones tras la fecha que marca el fin de la convivencia de láminas.

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¿Cuál es la fecha límite para cambiar las placas vehiculares en Yucatán?

La autoridad estatal informa que, tras la vigencia del Decreto 146/2025, el proceso de reemplacamiento atraviesa sus últimas semanas de ejecución legal. Este trámite cuenta con un límite estricto para evitar sanciones durante los operativos de vigilancia que se activarán en toda la entidad.

Los propietarios de vehículos que aún no realizan la actualización deben acudir a los módulos habilitados antes de que concluya el semestre. La prórroga otorgada por la administración local permite que los guiadores eviten el traslado de sus unidades al depósito vehicular en los próximos meses.

El calendario oficial marca que el próximo martes 30 de junio de 2026 representa la última oportunidad para circular sin riesgo de infracción. Después de este día, la policía estatal iniciará con la verificación de documentos en puntos estratégicos de Mérida y el resto de los municipios.

¿Cuáles son las multas por circular con placas vencidas en Yucatán?

El Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán establece sanciones específicas para quienes omitan la actualización de su registro. De acuerdo con las disposiciones vigentes, los agentes de vialidad procederán con la boleta de infracción de manera inmediata al detectar láminas obsoletas.

Las multas económicas por esta falta administrativa oscilan entre las 9 y 12 UMAs, lo que equivale a un monto de $1,055 a $1,407 pesos (con la UMA 2026 de $117.31 pesos). En situaciones donde el vehículo posea placas foráneas y no se registre tras 60 días, el cobro supera los $1,700 pesos.

Además del impacto monetario, los conductores enfrentan la retención del automóvil y su envío al corralón, generando gastos adicionales por el servicio de grúa. La falta de láminas vigentes también invalida las coberturas de seguros ante siniestros viales, aumentando la responsabilidad civil del implicado.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para realizar el cambio de placas en Yucatán?

Para realizar el trámite con éxito en los centros de servicios, es indispensable presentar la documentación completa en original y copia. El personal de la SSP verifica la autenticidad de cada archivo antes de autorizar la entrega de los nuevos metales.

Los interesados deben cubrir los siguientes requisitos de forma obligatoria:

Identificación oficial con fotografía y clave única de registro de población (CURP).

con fotografía y clave única de registro de población (CURP). Comprobante de domicilio vigente en el estado.

vigente en el estado. Factura o documento que acredite legalmente la propiedad del vehículo.

que acredite legalmente la propiedad del vehículo. Tarjeta de circulación y las placas físicas que vencieron.

y las placas físicas que vencieron. Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente.

Una vez entregada la documentación, el sistema procesa el pago correspondiente para concluir con la actualización del expediente del vehículo. Cumplir con este proceso garantiza la libre circulación por las carreteras estatales y evita complicaciones legales durante los retenes de inspección.

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