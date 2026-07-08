Pensión Bienestar: ya rige el calendario completo hasta el 29 de julio; el día exacto en que cobras según tu apellido

Los pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 ya están activos desde el pasado 6 de julio. Para esta entrega, el programa autorizó un calendario escalonado que estará vigente hasta el miércoles 29 de julio.

De acuerdo con la información oficial, los depósitos se realizarán por etapas según la primera letra del apellido. De esta manera, cada persona beneficiaria puede revisar con anticipación qué día tendrá disponible su apoyo y, una vez que el dinero esté en su cuenta, retirarlo cuando lo necesite.

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¿Qué día depositan la Pensión Bienestar según tu apellido?

El calendario oficial de pagos para julio de 2026 queda así:

A: lunes 6 de julio

lunes 6 de julio B: martes 7 de julio

martes 7 de julio C: miércoles 8 y jueves 9 de julio

miércoles 8 y jueves 9 de julio D, E, F: viernes 10 de julio

viernes 10 de julio G: lunes 13 y martes 14 de julio

lunes 13 y martes 14 de julio H, I, J, K: miércoles 15 de julio

miércoles 15 de julio L: jueves 16 de julio

jueves 16 de julio M: viernes 17 y lunes 20 de julio

viernes 17 y lunes 20 de julio N, Ñ, O: martes 21 de julio

martes 21 de julio P, Q: miércoles 22 de julio

miércoles 22 de julio R: jueves 23 y viernes 24 de julio

jueves 23 y viernes 24 de julio S: lunes 27 de julio

lunes 27 de julio T, U, V: martes 28 de julio

martes 28 de julio W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio

El depósito se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido. Antes de acudir a una sucursal o cajero, es importante revisar la fecha asignada para evitar vueltas innecesarias.

NOS DESLINDAMOS ROTUNDAMENTE DE ESTE DOCUMENTO



Avisos de Apoyos y Avisos Bienestar no tienen relación con el documento señalado como falso por SEDATU



El uso del logo no está autorizado No hacemos trámites, no cobramos ni pedimos documentos. Verifica solo en canales oficiales pic.twitter.com/5JtN2LbE0i — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 24, 2026

¿Cuánto depositan en la Pensión Bienestar julio-agosto 2026?

El calendario contempla varios programas sociales. En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo bimestral es de $6 mil 400 pesos para personas de 65 años en adelante.

También se incluye la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, con un monto de $3 mil 100 pesos bimestrales. Para la Pensión de las Personas con Discapacidad, el pago es de $3 mil 300 pesos cada dos meses.

Además, el Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega, en la mayoría de los casos, $1,650 pesos bimestrales. Todos los recursos se depositan de forma directa y sin intermediarios en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Debes retirar el dinero el mismo día del depósito?

El dinero no se pierde si no se retira el día marcado en el calendario. Una vez que el apoyo cae en la cuenta, permanece disponible para que cada persona beneficiaria lo use cuando lo necesite.

La tarjeta también puede utilizarse para pagar en establecimientos con terminal bancaria, como:

supermercados

farmacias

tiendas de conveniencia

restaurantes

Además, el retiro puede hacerse de forma gradual en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar. Para ubicar la sucursal más cercana, las personas beneficiarias pueden consultar el Directorio de Sucursales del Banco del Bienestar, disponible en el portal oficial.

¿Dónde consultar el saldo de la tarjeta del Bienestar?

El saldo puede revisarse en la app Banco del Bienestar Móvil, donde también se pueden consultar movimientos de la cuenta. Otra opción es acudir a cajeros del Banco del Bienestar o llamar a la línea 800 900 2000.

Antes de ingresar datos personales, se debe verificar que se trate de canales oficiales. Nadie debe pedir depósitos, NIP, fotografías de la tarjeta, claves bancarias ni información personal para “liberar” el pago de la Pensión Bienestar.

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