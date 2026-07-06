Adultos mayores con credencial INAPAM podrán acceder a este descuento en Walmart y Bodega Aurrera durante julio 2026

Además de los descuentos comunes que ofrece en distintos establecimientos del país, la credencial del INAPAM también permitirá acceder, durante todo julio, a promociones en Walmart, un beneficio que ayuda a reducir el gasto en medicamentos y productos de farmacia para los adultos mayores.

El descuento aplica al presentar la credencial vigente en tiendas participantes y contempla rebajas de hasta 7% en el área de farmacia durante los primeros días de cada mes, así como un 5% durante el resto del periodo.

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¿De cuánto es el descuento con INAPAM en Walmart y Bodega Aurrera?

De acuerdo con la información reportada sobre este beneficio, el descuento no aplica igual durante todo julio y se divide en dos periodos:

Del 1 al 10 de julio: hasta 7% de descuento en farmacia

hasta en farmacia Del 11 al 31 de julio: 5% de descuento en farmacia

en farmacia Tiendas participantes: Walmart, Bodega Aurrera y algunas sucursales con farmacia disponible

La rebaja está enfocada en el área de farmacia, por lo que no debe entenderse como un descuento general en toda la tienda. Además, puede depender del inventario, la sucursal, el tipo de producto y las restricciones vigentes al momento de la compra.

¿Qué productos pueden entrar en el descuento?

El beneficio puede aplicar en productos relacionados con salud y cuidado personal. Entre los artículos que suelen considerarse están:

medicamentos de libre venta

vitaminas

material de curación

productos básicos para el cuidado de la salud

artículos disponibles en el área de farmacia

¿Cómo pedir el descuento en Walmart o Bodega Aurrera?

Para recibir el beneficio no se necesita registro previo ni acumulación de puntos.

Estos son los pasos a seguir:

elegir los productos participantes en farmacia

acudir a caja o al área correspondiente

presentar la credencial INAPAM vigente

pedir que se aplique el descuento antes de pagar

revisar el ticket antes de salir de la tienda.

Este último paso es importante, porque si la rebaja no aparece reflejada, lo mejor es aclararlo en la sucursal en ese momento.

¿Cómo consultar el catálogo de beneficios del INAPAM?

El portal oficial es el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM.

El paso a paso es el siguiente:

Entrar al catálogo oficial

Seleccionar la entidad donde se realizará la compra

Revisar la categoría de servicio, en este caso; salud

Buscar el comercio, farmacia o prestador de servicio participante

Verificar porcentaje, vigencia y condiciones

¿Dónde revisar información oficial de Walmart y otras farmacias?

Walmart México publica condiciones de algunos servicios de farmacia en sus canales oficiales. En su página de vacunas, por ejemplo, señala que las personas con tarjeta INAPAM pueden acceder a 5% de descuento, aunque no es acumulable con otras promociones.

Además, el Directorio de beneficios permite revisar otros establecimientos de salud por estado y municipio. Entre los beneficios reportados están:

Farmacias Benavides: descuentos de 10% los lunes y 5% de martes a domingo en productos participantes

descuentos de y en productos participantes Farmacias Similares: descuento directo en medicamentos; el porcentaje debe confirmarse en sucursal

descuento directo en medicamentos; el porcentaje debe confirmarse en sucursal Farmacias San Pablo: descuentos de entre 5% y 10% en farmacia

descuentos de entre en farmacia La Comer: 5% de descuento adicional al pagar con Monedero Naranja

al pagar con Monedero Naranja SuperISSSTE: 10% de descuento en departamentos participantes

Antes de pagar, lo mejor es confirmar en la sucursal si el descuento sigue activo, si aplica al producto elegido y si puede combinarse con otras promociones.

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