Confirmado en Jalisco: estas placas ya tienen que verificar desde mayo y el tiempo empieza a correr

El Gobierno de Jalisco tiene un calendario oficial de Verificación Vehicular para 2026 y ya hay propietarios con fecha límite encima. Si tu placa entra en el grupo de mayo, el reloj no espera.

La buena noticia es que este año el trámite puede salir sin costo adicional si pagaste el refrendo. Pero el beneficio no aplica para todos, y las condiciones son específicas.

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¿Qué placas tienen que verificar en mayo en Jalisco?

Las placas terminadas en 5 son las que entran en el bloque de mayo para la Verificación Vehicular en Jalisco. Sus propietarios tienen hasta junio para completar el trámite sin caer en incumplimiento.

El calendario sigue la terminación numérica de la placa y no tendrá cambios este año. Esto garantiza un flujo ordenado en las oficinas recaudadoras del estado.

El proceso forma parte de la estrategia “Verificación Responsable” del Gobierno de Jalisco, que busca reducir emisiones contaminantes y proteger la salud pública. La verificación confirma que los vehículos no superen los límites máximos permisibles de contaminantes.

Canje de placas Las placas terminadas en 5 son las que deben verificar en mayo. (Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco)

Requisitos para verificar en Jalisco en 2026

Los propietarios que entren en el calendario no necesitan cita previa. Solo deben presentarse en las oficinas recaudadoras del estado con original y copia de cada documento.

Los documentos obligatorios son los siguientes:

Pago del refrendo 2025 realizado durante ese mismo año

realizado durante ese mismo año Juego de placas con diseño anterior al Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey)

con diseño anterior al Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey) Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte)

(INE, licencia de conducir o pasaporte) Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título, sentencia judicial o acta de adjudicación)

del vehículo (comprobante fiscal, título, sentencia judicial o acta de adjudicación) Comprobante de domicilio con no más de 90 días de expedición

con no más de 90 días de expedición Comprobante de Verificación de Aprobado o No Aprobado

El subsidio a la verificación se mantiene vigente en 2026 a través del pago del refrendo vehicular. El beneficio se activa mediante la plataforma oficial del estado.

¿Qué vehículos están obligados a verificar en Jalisco?

La obligación aplica a todos los automotores con placas Maguey, Minerva o Gota —tanto en versión roja como verde—. El universo es amplio: incluye autos, camionetas, motocicletas, remolques, transporte público y taxis.

Los vehículos con el diseño de placa más reciente, Collage o Cabañas, quedan fuera de esta obligación por ahora. Tampoco aplica para quienes no liquidaron el refrendo 2025 en tiempo o tienen actualizaciones de datos pendientes en su registro vehicular.

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