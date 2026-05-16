Es oficial en Edomex: Finanzas confirma cuáles son los requisitos para dar de alta autos extranjeros

La adquisición de un vehículo importado representa un alivio financiero para muchas familias en el territorio mexiquense. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas de Edomex establece lineamientos estrictos para que estas unidades circulen de forma legal.

El proceso administrativo permite que los propietarios consigan su tarjeta de circulación y la calcomanía correspondiente. Realizar este movimiento garantiza certeza jurídica sobre el patrimonio y evita sanciones por parte de las autoridades.

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¿Qué se necesita para dar de alta un auto importado en Edomex?

El Gobierno del Estado de México determina que este beneficio aplica exclusivamente para unidades con importación definitiva. Los interesados deben acreditar su estancia legal en el país y contar con domicilio vigente en la entidad.

La documentación debe presentarse en original y copia para su cotejo en los módulos. Las autoridades rechazan papeles con tachaduras o enmendaduras que resulten ilegibles para el personal administrativo de los centros.

Los requisitos obligatorios para el trámite son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia).

vigente (INE, pasaporte o licencia). Título de propiedad del vehículo extranjero.

del vehículo extranjero. Pedimento de importación definitiva vigente.

definitiva vigente. Comprobante de domicilio en el Estado de México.

en el Estado de México. Clave Única de Registro de Población (CURP).

de Registro de Población (CURP). Confirmación de cita emitida por el portal oficial.

emitida por el portal oficial. Factura original o contrato de compraventa del auto.

Tesla retira casi medio millón de coches por problemas de seguridad INE y título de propiedad son básicos para el trámite mexiquense. (ANNEGRET HILSE/REUTERS)

Paso a paso para tramitar placas de un vehículo extranjero

El sistema de recaudación estatal ofrece una modalidad híbrida para agilizar la atención ciudadana. Los usuarios inician la gestión mediante el Portal de Servicios al Contribuyente y concluyen de forma presencial.

Este esquema busca reducir las aglomeraciones críticas en los Centros de Servicios Fiscales. La validación de los archivos digitales ocurre en un plazo máximo de siete días hábiles tras la carga.

La guía para completar el registro incluye:

Accede al portal de recaudación en la sección de Control Vehicular .

. Selecciona la opción de Alta Vehículo Extranjero en el menú.

Extranjero en el menú. Sube los documentos digitalizados en la plataforma oficial del estado.

en la plataforma oficial del estado. Descarga el Formato Universal de Pago tras la validación exitosa.

de Pago tras la validación exitosa. Realiza el depósito en los centros de pago autorizados por Hacienda.

autorizados por Hacienda. Agenda una cita para recoger las placas físicas y documentos oficiales.

¿Dónde hacer el trámite de alta vehicular en Edomex?

La atención física se distribuye en municipios estratégicos como Toluca, Naucalpan y Ecatepec. También existen módulos disponibles en Tlalnepantla y Chalco para cubrir la demanda regional de este periodo.

El horario de servicio opera de lunes a viernes desde las 09:00 horas puntuales. Se recomienda verificar la correcta importación de la unidad antes de pagar cualquier derecho estatal.

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