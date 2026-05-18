Es oficial en CDMX: Finanzas dará subsidio del 100% en Tenencia a este grupo de personas

Las autoridades de la Ciudad de México confirman el beneficio fiscal de la Tenencia para miles de conductores capitalinos . La Secretaría de Administración y Finanzas de CDMX permite exentar el pago de este impuesto anual mediante un esquema de apoyo ciudadano.

Este programa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en la capital del país. El acceso al descuento total depende de cumplir con un requisito de valor factura que el sistema verifica automáticamente.

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¿Qué vehículos califican para el subsidio de Tenencia?

El programa beneficia exclusivamente a los propietarios de vehículos con un costo moderado según los registros oficiales. El apoyo aplica para unidades cuyo valor no exceda 638 mil pesos con los impuestos ya incluidos.

Esta cifra permite que una gama más amplia de modelos recientes entre en el beneficio fiscal. Los dueños deben mantener sus pagos al corriente para garantizar la aplicación del descuento en el portal de la Tesorería.

El subsidio del 100% requiere que el ciudadano liquide únicamente el costo del refrendo anual vigente. El cumplimiento de este trámite es vital para evitar el cobro completo del gravamen estatal por el ejercicio 2026.

Requisitos adicionales para no pagar Tenencia en CDMX

La Secretaría de Finanzas establece reglas estrictas de control para los contribuyentes que buscan este ahorro. Resulta indispensable que el interesado no presente adeudos de ejercicios anteriores ni multas de tránsito sin pagar.

Tenencia gratis CDMX 2026 El refrendo en CDMX cuesta 760 pesos este año. (X: @FinanzasEdomex)

El sistema bloquea el beneficio si detecta alguna irregularidad administrativa en el historial de la placa. Los conductores deben revisar su estatus jurídico para asegurar el subsidio total antes de la fecha de vencimiento.

La vigencia para realizar este movimiento administrativo termina el próximo 30 de junio de 2026. Los automovilistas aprovechan este plazo extendido para regularizar su situación vehicular sin desembolsar montos elevados por el impuesto.

Canales para realizar el pago del refrendo

El procedimiento digital facilita la obtención del formato de pago desde cualquier dispositivo con internet. Los usuarios ingresan su número de matrícula y generan la línea de captura necesaria para completar el proceso.

También existen módulos físicos y kioscos de la Tesorería disponibles en plazas comerciales de la Ciudad. Estos puntos de atención presencial ayudan a quienes prefieren gestionar sus trámites personalmente con asesoría directa del personal.

Recuerda que el valor de 638 mil pesos incluye el IVA para determinar la elegibilidad del auto. Mantener la regularidad fiscal permite que la economía de las familias capitalinas reciba este alivio económico directo.

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