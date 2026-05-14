Es oficial en CDMX: estas placas tienen hasta el 31 de mayo para verificar o pagarán multa

La Ciudad de México arrancó un nuevo capítulo del calendario de verificación vehicular y un grupo específico de automovilistas tiene los días contados. La Secretaría del Medio Ambiente confirmó la fecha tope y advirtió que quien no cumpla enfrentará multa, recargos y trámite duplicado. El dato que importa es uno: el 31 de mayo de 2026 marca el cierre para un sector puntual de placas mayo CDMX.

La Sedema reactivó el calendario que rige durante todo el año y este mes le toca a una franja concreta de conductores. El operativo apunta a colores y terminaciones específicas, no a todos los autos de la capital. Antes de revelar a quién le toca, conviene tener a mano los pesos en juego: el trámite cuesta menos que la sanción, pero el plazo no se mueve.

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¿Qué placas deben verificar en CDMX antes del 31 de mayo de 2026?

La Sedema definió que en este periodo le toca verificar a los autos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2. El plazo arrancó el 1 de mayo y vence el último día del mes, sin prórroga automática. Quien quede fuera de esa ventana pasa directo al esquema de multa.

En paralelo, el calendario abre un segundo bloque dentro del mismo mes. Los autos con engomado azul y terminación 9 y 0 también pueden adelantar el trámite en mayo, aunque su plazo formal se extiende hasta junio. La Secretaría recomienda no esperar al último día para evitar saturación en los verificentros.

El marco legal vigente obliga a los propietarios a cumplir el trámite dentro del semestre asignado según engomado y terminación, bajo apercibimiento de sanción económica.

PlacasMundial2026.jpg La multa por omitir la verificación equivale a 20 UMA: 2 mil 346.20 pesos en 2026. (@GobCDMX)

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX en 2026?

El costo oficial del trámite es de 765 pesos para los hologramas 1 y 2. La cifra incluye IVA y no admite cargos adicionales en los centros autorizados por la Sedema. Cualquier cobro extra debe reportarse a la propia Secretaría.

El monto cubre la inspección técnica del vehículo, la emisión del holograma correspondiente y el registro en el sistema de la dependencia. No existen descuentos por pago anticipado ni promociones oficiales vigentes para mayo. Los verificentros particulares no pueden modificar la tarifa.

Conviene revisar antes la documentación del auto: tarjeta de circulación al corriente, licencia vigente y comprobante de tenencia. Una observación menor durante la inspección puede derivar en rechazo y obligar a repetir el proceso, lo que duplica gastos y tiempos.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en CDMX?

La sanción base por omitir el trámite equivale a 20 UMA, es decir 2 mil 346.20 pesos. El monto puede variar según el caso del infractor y los recargos acumulados desde el vencimiento del plazo.

El pago de la multa no sustituye la obligación de verificar. Quien sea sancionado debe cubrir tanto la sanción como el costo original del trámite de 765 pesos, además de los recargos que correspondan. El gasto total supera los 3 mil pesos en el escenario más leve.

La autoridad capitalina puede aplicar restricciones adicionales de circulación al auto sin holograma vigente, incluyendo limitaciones del programa Hoy No Circula. Revisa tu engomado y terminación esta misma semana, agenda cita en el verificentro más cercano y conserva el comprobante.

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