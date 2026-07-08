Serán rechazados en la verificación vehicular en Edomex todos todos los autos que no cumplan estos requisitos

Miles de automovilistas del Estado de México se preparan para un segundo semestre de verificación distinto a los anteriores en la entidad mexiquense. La actualización del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria incorpora nuevas pruebas electrónicas obligatorias que buscan detectar fallas ocultas y evitar el fraude en verificentros autorizados.

El objetivo de la medida es claro para las autoridades, aunque genera dudas entre los conductores del Edomex. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible busca frenar las verificaciones irregulares y fortalecer el control de emisiones contaminantes en la zona metropolitana, sin modificar el calendario ni las tarifas vigentes para el trámite semestral.

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¿Qué nuevos requisitos exige la verificación vehicular en el Edomex?

La verificación vehicular en el Estado de México ahora depende del sistema OBD (Diagnóstico a Bordo), una tecnología que conecta el equipo del verificentro con la computadora del auto. Este mecanismo detecta fallas mecánicas ocultas y revisa el estado real del vehículo antes de otorgar cualquier holograma de circulación.

Los vehículos que buscan renovar u obtener los hologramas “00” y “0” deben cumplir con varios puntos técnicos específicos. El verificentro exige comprobar el funcionamiento correcto del sistema OBD y descartar cualquier código de falla activo antes de continuar con la prueba.

Correcta comunicación entre el auto y el equipo de diagnóstico

Ausencia de códigos de falla activos en el sistema

Monitores del sistema completamente funcionales y operativos

Confirmación de que los dispositivos anticontaminantes no fueron modificados

Estas exigencias buscan garantizar que el holograma de circulación se entregue solo a las unidades que realmente cumplen la norma ambiental vigente en el Estado de México. El cambio afecta a miles de conductores que circulan en la zona metropolitana y exige revisiones previas al taller antes de acudir a cualquier verificentro.

El sistema OBD ya conecta directo con la computadora de tu auto.

¿Por qué serán rechazados los autos en la verificación vehicular del Edomex?

El rechazo automático llegará para los vehículos que enciendan la luz Check Engine durante la prueba en el verificentro. También quedarán fuera los autos que registren códigos de falla activos o que muestren huellas de borrado reciente de dichos códigos antes de la revisión.

El convertidor catalítico también enfrenta una revisión más rigurosa dentro del proceso de verificación en el Estado de México. Si el sistema detecta baja eficiencia en este componente, el propietario deberá reemplazar la pieza en talleres autorizados PIREC y regresar al verificentro después para una nueva evaluación.

Las autoridades del Edomex insisten en que la meta es evitar que unidades contaminantes circulen con un holograma obtenido de forma irregular. Los conductores que ignoren estos nuevos filtros corren el riesgo de perder tiempo y dinero en trámites extemporáneos durante el segundo semestre del año.

Si tu vehículo presenta fallas recientes o la luz Check Engine encendida, revisa el sistema antes de acudir al verificentro. Un diagnóstico previo en un taller de confianza puede evitarte un rechazo directo y también ahorrarte una segunda cita en el Estado de México.

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