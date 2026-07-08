Jalisco abre apoyos de hasta $500,000 para todos estos vehículos: requisitos y plazo para solicitarlos

Las personas que vieron afectados sus vehículos durante los hechos violentos registrados en Jalisco a finales de febrero de 2026 ya pueden acceder a un programa de apoyo económico impulsado por el gobierno estatal. La convocatoria contempla recursos que van desde decenas de miles de pesos hasta $500 mil pesos, dependiendo del tipo de unidad y de los daños sufridos.

Aunque el registro ya está disponible, el beneficio no es de carácter general para todos los propietarios de vehículos en la entidad. Está dirigido únicamente a quienes puedan acreditar que su unidad resultó dañada durante los hechos ocurridos entre el 22 y el 25 de febrero, además de cumplir con la documentación y requisitos establecidos en la convocatoria.

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¿Qué vehículos pueden recibir el apoyo?

De acuerdo con autoridades jaliscienses, el programa fue diseñado para respaldar a personas y empresas cuyas unidades sufrieron afectaciones durante los actos de violencia registrados en distintas zonas del estado.

De acuerdo con información oficial, más de 130 unidades de transporte público y alrededor de 50 taxis y vehículos de alquiler resultaron afectados, motivo por el que se puso en marcha este esquema de apoyo.

Los montos máximos varían según la categoría del vehículo:

Vehículos particulares: hasta 70 mil pesos .

hasta . Taxis: hasta 70 mil pesos .

hasta . Vehículos de plataformas digitales: hasta 70 mil pesos .

hasta . Unidades de transporte público colectivo y masivo: hasta 500 mil pesos .

hasta . Equipos de recaudo: hasta 150 mil pesos.

Jalisco busca apoyar a los afectados de febrero de 2026. Durante tres días se llevaron a cabo diversos hechos delictivos en varios municipios del estado. (Por Nuestras Venas Corre Sangre Azul/Facebook)

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo?

Las personas físicas y morales interesadas deberán demostrar que el vehículo o equipo sufrió daños durante el periodo establecido en la convocatoria y presentar la documentación correspondiente para que su expediente pueda ser evaluado.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Comprobar la propiedad del vehículo o la relación operativa con el equipo de recaudo

Presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco

Entregar evidencia de los daños, como fotografías o videos

Acreditar que la unidad está registrada en el estado

Presentar la solicitud con la documentación completa

Informar si ya se recibió algún apoyo por los mismos daños

¿Hasta cuándo se puede presentar la solicitud?

Las solicitudes podrán presentarse durante tres meses contados a partir de la publicación de la convocatoria, la cual se llevó a cabo el pasado 26 de junio. Una vez concluido ese periodo, ya no será posible incorporarse al programa que abarca todo el estado de Jalisco.

Después de recibir el expediente completo, las autoridades disponen de hasta 10 días hábiles para revisar la documentación y emitir un dictamen. Si el apoyo es aprobado, el recurso podrá entregarse en un plazo máximo de 60 días hábiles.

¿Dónde se presenta la documentación?

La documentación deberá entregarse en la Dirección General de Transporte Público de la Secretaría de Transporte de Jalisco, ubicada en avenida Prolongación Alcalde s/n, esquina con Circunvalación División del Norte, colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara.

La recepción de expedientes se realiza de 9:00 a 15:00 horas. Antes de acudir, conviene revisar que la solicitud incluya todos los documentos requeridos, ya que un expediente incompleto puede retrasar o impedir la evaluación del apoyo.

Para conocer la convocatoria completa, se puede visitar la Convocatoria Programa Estatal de Apoyo a Vehículos Afectados en la página oficial de la SETRAN.

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