Michoacán se suma a los estados con licencia de conducir digital: es gratis, se tramita en 5 pasos y vale en todo México

Los conductores michoacanos suman una nueva herramienta para acreditar su identidad al volante, disponible desde este mes en la plataforma oficial del estado. La licencia de conducir digital funciona dentro de la App Michoacán y no sustituye al documento físico, sino que lo complementa con una versión que se consulta desde el celular y mantiene validez ante autoridades de tránsito en cualquier punto de México.

suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién puede tramitar la licencia de conducir digital en Michoacán? Paso a paso para obtenerla

La licencia digital está disponible únicamente para quienes ya tienen una licencia física vigente en el estado de Michoacán, sin importar el tipo de vehículo que conduzcan. Quienes cuenten con el documento vencido deben renovarlo primero de forma presencial, con toma de datos biométricos como fotografía y huella, antes de generar la versión electrónica en la aplicación.

El trámite se realiza directamente desde el celular, sin necesidad de visitar oficinas de tránsito. Estos son los pasos para tramitarla:

Descargar la App Michoacán desde Google Play o App Store

Crear una cuenta con los datos que solicita la aplicación

Seleccionar la opción “Añadir licencia”

Capturar el número de la licencia física vigente

Confirmar la información para activar el documento digital

Una vez validados los datos, la licencia queda disponible en formato digital dentro de la aplicación, lista para mostrarse ante cualquier autoridad. El mismo sistema permite verificar la autenticidad del documento y confirmar que no se trate de una copia falsa.

¿Qué requisitos pide Michoacán para la licencia de conducir?

Quienes tramiten una licencia por primera vez o busquen renovarla deben cumplir con un listado de requisitos ante la Secretaría de Finanzas y Administración. La entidad exige documentación completa en original y copia para autorizar el trámite.

Michoacán pide documentos en original y copia para validar cada solicitud. Entre los requisitos más importantes se encuentran estos ocho documentos obligatorios:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio vigente

Examen médico expedido por la Cruz Roja o la Secretaría de Salud

Examen de manejo

Solicitud de licencia firmada

Correo electrónico y teléfono celular

Carta responsiva firmada por un tutor, en caso de menores de edad

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

La revisión de estos documentos se realiza en las oficinas de Recaudación y Rentas del estado. Presentar todo en regla evita retrasos en la entrega de la licencia física, paso previo para acceder luego a la versión digital.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Michoacán?

El costo de la licencia en Michoacán depende de la vigencia elegida por el conductor y del tipo de vehículo que maneje. Los precios se actualizan cada año y varían entre automovilistas y motociclistas.

El monto varía según la modalidad y el tipo de vehículo. Estos son los montos vigentes en 2026 para cada plazo, según la vigencia que elija el conductor:

Licencia permanente: 2,887 pesos (automovilista)

Vigencia de dos años: 1,216 pesos (automovilista)

Vigencia de cuatro años: 1,780 pesos (automovilista)

Vigencia de cinco años: 2,059 pesos (automovilista)

El pago se realiza directamente en las oficinas estatales al momento de tramitar o renovar la licencia física. Cubrir el costo correspondiente es el último paso antes de activar la versión digital del documento en la App Michoacán.

Si ya contás con una licencia vigente en Michoacán, el siguiente paso es descargar la App Michoacán y activar tu versión digital antes de tu próximo viaje.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.