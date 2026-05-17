Es oficial en Jalisco: esta es la nueva fecha límite para el canje de placas sin costo

El Servicio Estatal Tributario (SET) confirmó una nueva prórroga para el canje de placas Jalisco gratis dentro del programa Paquete 3x1. La medida beneficia únicamente a quienes pagaron su refrendo vehicular 2025 dentro de ese mismo año fiscal.

La extensión original vencía el 31 de marzo de 2026 y muchos conductores se quedaron afuera. Ahora el plazo se corrió varias semanas más y la fecha límite ya está marcada en el calendario oficial. Quien no haga el trámite a tiempo tendrá que desembolsar cerca de 4,000 pesos por placas y modificaciones en el Padrón Vehicular.

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¿Hasta cuándo es la prórroga para el cambio de placas gratis en Jalisco?

El plazo definitivo para el canje de placas Jalisco gratis vence el viernes 29 de mayo de 2026. El gobierno estatal sumó dos meses al calendario original como medida final para no dejar afuera a los rezagados.

Pasada esa fecha, el trámite deja de ser gratuito y el costo aproximado ronda los 4,000 pesos. Esa cifra incluye tanto las láminas nuevas como las modificaciones administrativas en el Padrón Vehicular del Estado.

El SET pide no esperar al último día. Las oficinas suelen saturarse en la recta final y muchos conductores se quedan sin completar el trámite por falta de tiempo.

Consecuencias de no cambiar las placas en Jalisco

Quien circule con láminas vencidas después del 29 de mayo enfrenta un escenario complicado. La Ley de Movilidad estatal habilita sanciones inmediatas y los operativos ya están en marcha en distintos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Placas gratis en Jalisco La nueva fecha límite para el canje gratuito de placas en Jalisco es el viernes 29 de mayo de 2026. (Getty Images / Canva Pro)

Las consecuencias para los automovilistas son concretas:

Impedimento legal para circular por las vías del estado.

Imposición de multas económicas (no especificadas, pero pueden ser altas).

Posible retención del vehículo durante operativos viales.

Por eso conviene anticiparse. El trámite gratuito sigue disponible y se completa en una sola visita si se llevan todos los documentos en regla.

Requisitos y documentos para el canje de placas en Jalisco

Para acceder al trámite de canje de placas gratis, hay que presentar toda la documentación en original y copia. La falta de un solo papel implica volver otro día.

Estos son los documentos que pide el SET:

Comprobante de pago del refrendo 2025 (realizado durante ese mismo año, no después).

Juego de placas anteriores (diseños previos al “collage” o “cabañas”): placas Minerva, Gota o Maguey.

Identificación oficial vigente: INE, licencia de conducir o pasaporte.

Documento que acredite la propiedad del vehículo: comprobante fiscal, título de propiedad o factura.

Comprobante de domicilio: con antigüedad no mayor a 90 días.

Comprobante de verificación vehicular (aprobada o no, igual se acepta).

Conviene revisar la documentación con anticipación. Muchos rechazos se dan por papeles vencidos o por confusiones con el comprobante del refrendo.

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