Giro en los trámites de Jalisco: estos tres municipios preparan cambios en sus cobros para 2026

Durante sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, presidida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, el Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que introduce modificaciones a las leyes de ingresos de varios municipios de Jalisco para el ejercicio fiscal 2026.

Este avance forma parte del proceso legislativo que permite actualizar los esquemas de recaudación municipal conforme a las necesidades administrativas y de prestación de servicios públicos en el estado.

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¿Cuáles son los tres municipios que preparan cambios?

Las adecuaciones alcanzan a tres municipios de Jalisco que buscan ajustar sus mecanismos de cobro dentro del marco legal vigente.

Tlajomulco de Zúñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos

Teocaltiche

¿Qué cambios en los cobros municipales se preparan para 2026?

Las modificaciones aprobadas en comisión responden a la necesidad de estos municipios de Jalisco de ajustar sus leyes de ingresos a las condiciones económicas previstas para el próximo año.

A través de este proceso, las administraciones municipales pueden revisar y redefinir los conceptos de recaudación vinculados a servicios públicos y funciones administrativas. El objetivo es garantizar que cuenten con los recursos necesarios para su operación.

Los municipios ajustan sus esquemas de recaudación para el ejercicio fiscal 2026. (Pexels)

¿Qué implica la aprobación en comisión dentro del proceso legislativo?

La aprobación del dictamen en la Comisión de Hacienda y Presupuestos representa un paso previo dentro del procedimiento legislativo. Este avance en Jalisco no significa la implementación inmediata de los cambios, sino que permite continuar con el análisis y abrir la puerta a su eventual discusión en el pleno.

Este mecanismo asegura que las leyes de ingresos sean evaluadas de manera estructurada antes de su aprobación definitiva, manteniéndolas alineadas con el contexto económico del ejercicio fiscal 2026.

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