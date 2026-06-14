Así es el trámite en Jalisco para los autos que verifican en junio: fechas, requisitos y guía PASO a PASO para hacer el trámite

Si eres propietario de un auto en Jalisco, debes saber que las placas terminadas en 5 tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026 para hacer la verificación. Después de esa fecha se pierden los derechos del proceso ordinario y se activan las multas.

La verificación vehicular es obligatoria para todos los autos particulares que circulan de forma permanente en el estado. Pero, ¿cómo hacerla paso a paso?

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¿Cómo hacer el trámite de verificación vehicular en Jalisco paso a paso?

El paso a paso para completar el trámite de la verificación vehicular en Jalisco se puede gestionar desde la plataforma oficial del Gobierno y funciona de la siguiente manera:

Paso 1 — Registro: ingresa a la plataforma oficial, haz clic en “Haz tu cita” y completa con los datos de contacto e información del vehículo a verificar

ingresa a la plataforma oficial, haz clic en “Haz tu cita” y completa con los datos de contacto e información del vehículo a verificar Paso 2 — Pago: paga en línea o imprime tu orden de pago para liquidarla en ventanilla o en una recaudadora

paga en línea o imprime tu orden de pago para liquidarla en ventanilla o en una recaudadora Paso 3 — Cita: una vez validado el pago, elige el Centro de Verificación Jalisco, la fecha disponible y agenda tu cita

El proceso requiere el pago previo del derecho y la aprobación de las pruebas técnicas que miden los residuos contaminantes. Por ese motivo, un requisito indispensable es tener el auto en condiciones mecánicas adecuadas antes de acudir.

¿Quiénes no necesitan verificar su vehículo en Jalisco?

Antes de iniciar el trámite, verifica si tu vehículo está exento del trámite. En Jalisco, los vehículos que no necesitan verificar son:

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos eléctricos

Modelo del año en curso o del año siguiente

o del año siguiente Autos con placas de clásico

Motocicletas

Jalisco Calendario de verificación vehicular 2026. (Gobierno de Jalisco 2026.)

¿Cuánto es la multa por no verificar las placas en Jalisco antes del 30 de junio?

No verificar a tiempo implica una sanción de entre 20 y 60 veces la UMA en Jalisco, lo que equivale a entre $2,346 y $7,038 pesos (considerando que el valor de las UMA para 2026 es de $117.31 pesos).

Además, quienes verifiquen fuera de tiempo deberán pagar una tarifa estatal más alta por extemporaneidad, lo que incrementa aún más el costo total.

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