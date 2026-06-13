Ni Monterrey ni Saltillo: Infonavit abre espacios de venta para quienes buscan una casa en esta ciudad del norte de México

Comprar una casa puede sentirse lejano para muchos trabajadores, sobre todo cuando no saben por dónde empezar o qué opciones tienen disponibles. Ante esto, el Infonavit abrió nuevos espacios de atención en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para orientar a quienes buscan una vivienda.

En estos puntos, los derechohabientes podrán conocer la oferta del programa Viviendas del Bienestar y revisar qué pasos deben seguir antes de iniciar el proceso.

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¿Quiénes pueden acceder a una Vivienda del Bienestar con Infonavit?

El programa está dirigido a personas trabajadoras que buscan una casa y cumplen con ciertos requisitos básicos. La intención es acercar opciones a quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda propia.

Además, estos puntos forman parte de la estrategia del Gobierno de México para acercar vivienda a trabajadores con menores ingresos, especialmente en zonas donde la demanda de casa propia sigue siendo alta.

Entre los requisitos principales están:

Tener al menos seis meses de antigüedad laboral

Ganar entre uno y dos salarios mínimos

No contar con un crédito hipotecario vigente con Infonavit

¿Dónde están los puntos de venta de Viviendas del Bienestar en Nuevo Laredo?

Los módulos estarán disponibles en dos fraccionamientos de Nuevo Laredo. En ambos espacios se brindará información sobre las viviendas, características del desarrollo y pasos para continuar el trámite.

Las ubicaciones son:

Fraccionamiento Infonavit Toboganes, calle Artículo 20 número 831-987, colonia Toboganes.

Fraccionamiento Infonavit Palmira, calle Luis Alcaraz número 4536, colonia Palmira.

La atención comenzó desde el pasado 8 de junio y se ofrecerá de lunes a domingo, en un horario de 11:00 a 17:00 horas. Hasta el momento, no se ha revelado su los módulos permanecerán de forma permanente o tendrán un periodo específico de servicio.

Ven a descubrir lo que hay detrás de los hogares de México y explora la relación entre la vivienda, el territorio y la ciudad.​



🗺️ Ubicación: Gustavo E. Campa 60, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.​



⌚️ Horario: martes a domingo, de 11:00 a 18:00 hrs.​



¡Te… pic.twitter.com/TXSvzQ6Zb2 — Infonavit (@Infonavit) May 28, 2026

¿Qué se podrá hacer en estos módulos de Infonavit?

En los módulos se podrá consultar:

Oferta de Viviendas del Bienestar disponible

Características de las casas

Requisitos de acceso

Proceso para adquirir una vivienda

Opciones de orientación para derechohabientes

¿Cómo actualizar datos en Infonavit?

El Infonavit recomendó a los derechohabientes mantener su información al día para evitar retrasos en cualquier trámite. La actualización puede hacerse en Mi Cuenta Infonavit o directamente en los Centros de Servicio Infonavit.

Los datos que conviene revisar son:

Número telefónico

Correo electrónico

Domicilio actual

Información laboral registrada

En estos mismos centros se puede solicitar información adicional sobre las viviendas disponibles y resolver dudas sobre el proceso de adquisición.

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