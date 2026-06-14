Ni CDMX ni Sinaloa: este estado del sur de México también ofrece licencia de conducir permanente y este es el costo en 2026

En la mayoría de los estados de México, renovar la licencia de conducir es un trámite recurrente que implica pagos, filas y gestiones cada pocos años. Sin embargo, Oaxaca ofrece una alternativa distinta para ciertos perfiles de conductores que buscan evitar ese ciclo.

La Secretaría de Movilidad de Oaxaca mantiene vigente en 2026 esta opción, aunque las condiciones para acceder a ella son específicas y el trámite exige presencia física. Lo que muchos conductores oaxaqueños aún no saben es cuánto cuesta realmente y si su tipo de licencia aplica.

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¿Quiénes pueden tramitar la licencia de conducir permanente en Oaxaca?

La licencia permanente en Oaxaca no está disponible para todos los tipos de conductor. La Semovi Oaxaca la autoriza únicamente para dos perfiles: quienes tienen licencia Tipo A para motocicleta y quienes tienen licencia Tipo B para automóvil particular. Los conductores de transporte público, carga o servicios de emergencia quedan fuera de esta modalidad y deben tramitar licencias con vigencia determinada.

El trámite es presencial y requiere cita previa en el módulo correspondiente. La Semovi Oaxaca verifica la identidad del solicitante antes de emitir el documento, por lo que acudir con la documentación completa es indispensable para no perder el turno.

Así se saca la licencia permanente en Oaxaca Oaxaca tiene licencia permanente en 2026: Tipo A y Tipo B, cuesta $3,285 pesos (Getty Images)

Requisitos para tramitar la licencia permanente en Oaxaca

Los requisitos que establece la Semovi Oaxaca para esta modalidad aplican tanto para licencia Tipo A como Tipo B. El trámite no admite gestiones a distancia ni representantes; el interesado debe presentarse en ventanilla con cada uno de estos documentos. Sin alguno de ellos, la cita no procede y el trámite queda cancelado.

Los documentos y condiciones necesarios son:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Comprobante de pago de derechos

Aprobar el examen de manejo correspondiente

Cita previa en el módulo seleccionado

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en Oaxaca en 2026?

Según las tarifas publicadas por la Semovi Oaxaca para este año, el costo de la licencia permanente es el mismo para Tipo A y Tipo B: tres mil 285 pesos en ambos casos. Quien necesite reponer el documento por extravío o deterioro paga menos, pero el monto sigue siendo considerable.

La reposición de una licencia tiene un costo de mil 971 pesos, según la misma dependencia. Ante cualquier duda sobre el monto exacto o los módulos disponibles, la recomendación es consultar directamente el portal oficial de la Semovi Oaxaca o acudir a las oficinas antes de realizar cualquier pago.

Los costos de la modalidad permanente disponibles en 2026 son:

Licencia permanente Tipo A (motocicleta): $3,285 pesos

Licencia permanente Tipo B (automóvil particular): $3,285 pesos

Reposición por extravío o deterioro: $1,971 pesos

Tramitar la licencia permanente en Oaxaca representa un gasto único frente a los pagos periódicos que exige una licencia con vigencia. Para conductores de Tipo A o Tipo B que planean mantenerse al volante por muchos años, la modalidad permanente puede resultar la opción más conveniente a largo plazo.

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